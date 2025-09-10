Die Liste der erfolgreichsten PlayStation-Games in den USA langweilt uns auf ganzer Linie

Am 9. September 1995 ist die originale PlayStation in Nordamerika erschienen und Branchenanalyst und Social-Media-Biene Mat Piscatella nutzte die Gelegenheit, um die passenden Daten seines Unternehmens Circana zu präsentieren.

In 30 Jahren „PlayStation“ ist das ein oder andere Spiel erschienen, die ein oder andere Marke neu erschaffen wurden und die ein oder andere Serie wieder in Vergessenheit geraten. Wie interessant ist wohl die Liste der 20 erfolgreichsten Spiele auf PlayStation-Plattformen in den letzten 30 Jahren? Tierisch uninteressant.

Mat Piscatella teilte dazu sogar zwei Listen. Eine sortiert die 20 Spiele nach Umsatz, eine weitere nach verkauften Einheiten. Dass Grand Theft Auto V jeweils ganz oben steht: geschenkt. Minecraft und The Last of Us, Spider-Man sowie God of War gehören natürlich auch in diese Liste, na klar! Was wartet noch auf uns?

Nun … Call of Duty.

Nun … Call of Duty. Nahezu alle weiteren Positionen in beiden Rankings gehören „Call of Duty“-Ablegern. Das ist, sagen wir mal, wenig kreativ. Wir Europäer müssen uns aber gar nicht rühmen, denn würde diese Liste für Europa existieren, müsste man mutmaßlich an vielen Stellen nur „Call of Duty“ gegen „FIFA“ tauschen.

Dabei ging alles so gut los, damals, 1995. Als wollte Mat Piscatella zeigen, dass es auch anders geht, teilte der Analyst eine weitere Statistik. Die zeigt die 20 meistverkauften Videospiele auf der originalen PlayStation in den USA. Und da wird’s richtig bunt.

Gran Turismo, Final Fantasy VII, Tekken 3, Metal Gear Solid, na klar, auch Tony Hawk! Driver, Resident Evil, Tomb Raider und Spyro! Da geht das Retroherz auf. Nachfolgend findet ihr die Statistiken, die Mat Piscatella bei Bluesky geteilt hat. Danke für diese Einblicke!

Die Statistiken:

Bildmaterial: SIE Worldwide Studio