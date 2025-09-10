Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Ninja Gaiden ganz oben

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Ninja Gaiden: Ragebound.

Ninja Gaiden: Ragebound (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Marisa of Liartop Mountain (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Sengoku Dynasty (PS5, Xbox Series) – 7/8/7/7 [29/40]

