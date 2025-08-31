„Stardew Valley“-Schöpfer macht Fans mit einer guten Nachricht zum Klassiker glücklich

Eric „ConcernedApe“ Barone hat beste Nachrichten für „Stardew Valley“-Fans parat. Wie der Schöpfer bei Twitter und zuvor bei einem Konzert enthüllte, wird Fanliebling Stardew Valley ein weiteres Update erhalten.

„Okay, ich habe das gestern Abend beim Konzert bekannt gegeben, und jetzt ist die Katze aus dem Sack, also werde ich es für alle bestätigen: Es wird ein Update für Stardew Valley 1.7 geben. Kein Veröffentlichungsdatum, keine Schätzung. Aber es wird kommen“, so Barone.

Darüber hinaus hält sich Barone bedeckt, um nicht noch einmal falsche Fan-Hoffnungen zu wecken. In einer Antwort auf eine Fanfrage verspricht Barone außerdem, dass das Update die Entwicklung von Haunted Chocolatier nicht beeinflussen soll. Na ja, das ist zumindest der Plan.

Kürzlich teilte Barone einen neuen Screenshot zu Haunted Chocolatier, das schon 2021 angekündigt wurde, aber noch ohne Termin ist. Zuletzt erklärte der Entwickler zumindest, knietief in der Arbeit am Spiel zu stecken.

Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe