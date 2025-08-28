„Stardew Valley“-Schöpfer teilt neue Einblicke und Details zu Haunted Chocolatier

Mit Eric Barone verbindet man natürlich vor allem die hochgradig beliebte Farming-Simulation Stardew Valley. Während Barone den Titel zuletzt immer wieder mit Updates und Neuerungen fütterte, blieb sein nächstes Projekt – Haunted Chocolatier – allerdings etwas auf der Strecke.

Nun reicht er Fans zumindest einen kleinen Appetizer. Bei Twitter teilte Barone kürzlich einen frischen Screenshot aus dem Projekt. Die erfreuliche Erkenntis: Der Titel scheint sich visuell an Stardew Valley zu orientieren, wirkt aber doch ein ganzes Stück detaillierter in seinem Grafikstil.

Auf die Frage eines Fans, ob das gleichermaßen geliebte wie verhasste Angel-Minispiel seine Rückkehr in Haunted Chocolatier feiern würde, antwortet Barone derweil, dass man im neuen Spiel durchaus werde angeln können. Details teilte er dabei nicht.

Haunted Chocolatier wurde bereits 2021 angekündigt, aber bisher stehen die Zeichen nicht unbedingt auf einen baldigen Release. Im Gegenteil hoffe Barone vielmehr, den Titel bis spätestens 2030 veröffentlichen zu können. Keine rosige Aussicht. Zuletzt erklärte der Entwickler zumindest, knietief in der Arbeit am Spiel zu stecken. So sieht übrigens der frisch veröffentlichte Screenshot aus:

via GameRant, Bildmaterial: Haunted Chocolatier, ConcernedApe