Stardew-Valley-Macher steckt „knietief“ in Haunted Chocolatier, aber es gibt einen Haken

Mit Eric Barone verbindet man natürlich vor allem die hochgradig beliebte Farming-Simulation Stardew Valley. Während Barone den Titel zuletzt immer wieder mit Updates und Neuerungen fütterte, blieb sein nächstes Projekt – Haunted Chocolatier – allerdings etwas auf der Strecke. In einem Gespräch mit PC Gamer lieferte der ambitionierte Entwickler ein Update zum Projekt.

Barone erklärt, dass er hinsichtlich des Spiels noch am Grundgerüst schraube, aber auch an neuen Inhalten gearbeitet habe. Er beschreibt sich selbst als „knietief in der Entwicklung“ und versucht, es schrittweise anzugehen, ohne sich zu überfordern. Er räumt außerdem ein, dass Stardew Valley einigermaßen auf festen Füßen stehe und er sich vorgenommen habe, den Titel nicht mehr anzurühren, bis er mit Haunted Chocolatier fertig sei.

Barone bestätigt zudem, womit sich Fans wohl ohnehin schon abgefunden haben: Es werde noch „eine Weile dauern“, bis Haunted Chocolatier fertig sei. Er habe das Gefühl, dass er „alles andere“ aufgeben müsse und dachte sogar darüber nach, in einer Hütte im Wald ohne Internet zu leben, um Haunted Chocolatier fertigzustellen. Barone scherzt, er würde seinen Fans sagen: „Wir sehen uns in zwei Jahren“ und man werde während der Arbeit an dem Spiel überhaupt nichts von ihm hören.

Ein paar Informationen zum Projekt ließ er sich auch entlocken. Demnach handele es sich um eine Lebenssimulation, die zwar durchaus Ähnlichkeiten zu Stardew Valley aufweise; mit Haunted Chocolatier möchte er aber „seltsame, interessante Dinge“ und unvergessliche Erlebnisse schaffen, die Fantasie und Kreativität. Er stelle sich für den Titel eine „interessante, geheimnisvolle Atmosphäre“ vor, im Gegensatz zu Stardew Valley, das er als „sonnig, hell und üppig“ empfinde. Im Oktober jährt sich die Veröffentlichung des ersten Trailers zu Haunted Chocolatier zum vierten Mal.

via GameRant, Bildmaterial: Haunted Chocolatier, ConcernedApe