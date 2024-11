Stardew Valley geht auf zweite Konzert-Tour und hält gleich viermal in Deutschland

Nach dem Erfolg der „Festival of Seasons“-Konzertreihe hat „Stardew Valley„-Macher Eric Barone eine zweite Veranstaltungsserie angekündigt. Die „Symphony of Seasons“-Tour wird in den Jahren 2025 und 2026 stattfinden und verspricht Fans ein einzigartiges Erlebnis mit orchestralen Arrangements der beliebten Spielmusik.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 hat Stardew Valley einen festen Platz in der Videospielwelt eingenommen. Die Farming-Sim begeistert Millionen Fans mit ihrem Pixel-Stil, charmanten Charakteren und dem fesselnden Gameplay. Auch Schöpfer Barone selbst kommt nicht so recht vom Spiel weg.

Besonders gelobt wird der Soundtrack des Spiels, der nun erneut in einer Live-Konzertreihe zu erleben sein wird. Die von der in Tokyo ansässigen Musikfirma SOHO Live produzierte „Symphony of Seasons“-Tour wird eine 35-köpfige Orchesterbesetzung umfassen, die neue Arrangements präsentiert.

Dazu kommen visuelle Elemente, wie man sie von vielen Videospielmusikkonzerten kennt und die ikonische Orte aus dem Spiel zeigen, darunter Pelican Town, Ginger Island und die Calico-Wüste. Diese exklusiven Inhalte wurden von ConcernedApe eigens für die Konzertreihe erstellt.

Debüt in Seattle – dann viermal in Deutschland

Die „Symphony of Seasons“-Tour startet am 30. August 2025 in Seattle und wird insgesamt 18 Länder besuchen, bevor sie am 21. März 2026 in Hawaii endet. Ganz besonders erfreulich: Gleich viermal macht das Konzert auch in Deutschland Halt. Am 28. Januar 2026 in Hamburg, am 2. Februar des Jahres in München, dann am 3. Februar in Berlin und schließlich am 6. Februar in Düsseldorf.

Vorverkauf beginnt in Kürze



Der Vorverkauf für die meisten Termine beginnt am 25. November 2024 um 9:00 Uhr Ortszeit. Angesichts der schnellen Ausverkäufe der letzten Tour ist ein frühzeitiger Kauf empfehlenswert. Bei Eventim sind die Konzerte bereits* gelistet. Richtet euch am besten gleich eine Erinnerung ein!

via GameRant, Bildmaterial: Stardew Valley Concert