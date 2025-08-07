Hochwertige Zidane-Figur aus Final Fantasy IX ergänzt das neue „Play Arts Shin“-Line-up

Inzwischen ist der 25. Geburtstag von Final Fantasy IX längst vorüber und ja, auch ohne die Ankündigung eines Remakes. Aber glaubt deshalb nicht, dass Square Enix schon fertig ist, neues Merchandise zum Spiel zu veröffentlichen.
Heute kündigte man eine neue Figur zu Zidane Tribal an, welche das neue „Play Arts Shin“-Line-up erweitert. Diese neue Reihe verbessert die klassischen „Play Arts Kai“-Figuren unter anderem durch bewegliche Augen, eine neue Gelenkstruktur für flüssigere Bewegungen und hochwertigere Materialien.
Mit Vincent Valentine, der unter anderem mit einem Stoffumhang mit Drahtkern für dynamische Posen auf sich aufmerksam machte, begann die neue Reihe. Es folgte die Ankündigung von Noctis aus Final Fantasy XV und Lightning aus Final Fantasy XIII-2. Jetzt also Zidane aus Final Fantasy IX!
Neben den „Play Arts“-typischen Gelenken, die aber diesmal weitaus beweglicher sind, kann Zidane auch seine Augen bewegen und ihr könnt ihm so mehr Ausdrucksmöglichkeiten verleihen. Das Gesichtsteil ist austauschbar, ebenso wie die Handteile. Das Zubehör umfasst mehrere Waffen.
Für 239,99 Euro könnt ihr im deutschen Square Enix Store schon vorbestellen, derzeit gibt es einen Rabatt von 24,00 Euro. Die Veröffentlichung ist im Juni 2026 geplant. Der Import dürfte ähnlich teuer, aber ein wenig frühzeitiger sein.
Bilder von Zidane:
Bildmaterial: Square Enix
3 Kommentare
Natürlich möchten die Munkler und Theoretiker das Erscheinen der Figur sofort wieder als Zeichen für ein Remake werten – danke, dass diese These hier nicht nochmal aufgegriffen wird (und, naja ... es hat nach der Lightning-Figur ja auch kein FF XIII-Remake gegeben ).
Zidane steht lediglich 22 cm hoch, und die realistische Mechanik der Gelenke sieht insbesondere am Ellenbogen etwas gewöhnungsbedürftig aus. Der Gesichtsausdruck des Zweitkopfes ist ebenfalls eigenwillig. Trotzdem werde ich mir die Figur nicht entgehen lassen – ab und an muss man sich einfach mal was leisten. Die Details sind einfach so schön modelliert.
Außerdem brauche ich noch eine Vivitasse. Tja.
Der Geburtstag an sich ist heute auf das Datum genau schon einen ganzen Monat her, ja.
Aber FFIX ist ja nun immerhin noch bis zum 06.07. nächsten Jahres 25 Jahre alt.
Gestern erst hab ich bei meiner "Exkursion" 😆 , einen japan-exklusiven FFIX-Fan-Art-Wettbewerb entdeckt, der seit 07.07. zum 25Jährigen noch bis zum 31.10. geht (nachfolgende Auswertung und Veröffentlichung der / des "Gewinner(s) " noch nicht mit inbegriffen...also geht das Insgesamt sicherlich Noch etwas länger) .
https://support.jp.square-enix.com/ceform.php?id=…la=0&h=75000ba4
...
Die Figur hatte ich mittags schon, als ich dort ganz anderes Zeugs (3 CDs, 12 Oberteile und 6 weitere verschiedene Merch-Artikel) bestellt hab, im Store gesehen...
die ist aber nix für mich.
Ursprünglich wollte ich dort ja eigentlich gleich noch etwas mehr Zeugs bestellen, doch irgendwie hab ich im Eifer der Bestellung vergessen Noch paar Dinge in den Warenkorb zu tun.
Dann eben bei der nächsten Bestellung, spätestens in paar Wochen bis etwas über nem Monat (und dann sollte es das dort für mich, nach aktuellem Stand, auch erstmal wieder für ne ganze Weile gewesen sein) .
Squall aus ffviii würd mich viel mehr interessieren. Und auf ne Nier replicant Play arts wart ich auch vergebens