Hochwertige Zidane-Figur aus Final Fantasy IX ergänzt das neue „Play Arts Shin“-Line-up

Inzwischen ist der 25. Geburtstag von Final Fantasy IX längst vorüber und ja, auch ohne die Ankündigung eines Remakes. Aber glaubt deshalb nicht, dass Square Enix schon fertig ist, neues Merchandise zum Spiel zu veröffentlichen.

Heute kündigte man eine neue Figur zu Zidane Tribal an, welche das neue „Play Arts Shin“-Line-up erweitert. Diese neue Reihe verbessert die klassischen „Play Arts Kai“-Figuren unter anderem durch bewegliche Augen, eine neue Gelenkstruktur für flüssigere Bewegungen und hochwertigere Materialien.

Mit Vincent Valentine, der unter anderem mit einem Stoffumhang mit Drahtkern für dynamische Posen auf sich aufmerksam machte, begann die neue Reihe. Es folgte die Ankündigung von Noctis aus Final Fantasy XV und Lightning aus Final Fantasy XIII-2. Jetzt also Zidane aus Final Fantasy IX!

Neben den „Play Arts“-typischen Gelenken, die aber diesmal weitaus beweglicher sind, kann Zidane auch seine Augen bewegen und ihr könnt ihm so mehr Ausdrucksmöglichkeiten verleihen. Das Gesichtsteil ist austauschbar, ebenso wie die Handteile. Das Zubehör umfasst mehrere Waffen.

Für 239,99 Euro könnt ihr im deutschen Square Enix Store schon vorbestellen, derzeit gibt es einen Rabatt von 24,00 Euro. Die Veröffentlichung ist im Juni 2026 geplant. Der Import dürfte ähnlich teuer, aber ein wenig frühzeitiger sein.

Bilder von Zidane:

Bildmaterial: Square Enix