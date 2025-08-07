Neues Spin-off zu Sakuna mischt Reisanbau mit Erkundung und Kampf und ist kostenlos

Sakuna: Of Rice and Ruin erschien 2020 für PS4, Switch und Steam und wurde von XSEED und Marvelous im Westen veröffentlicht. Es hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft – durchaus ein großer Erfolg für die Marke. Anschließend gab es eine Anime-Adaption, die 2024 auch im Westen an den Start ging.

Dass die Macher weitere Pläne mit Sakuna haben, zeigte sich schon im vergangenen November. Da kündigte Entwickler Edelweiss gemeinsam mit Marvelous das neue Spiel Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation an. Umso überraschender, dass es jetzt gleich eine weitere Spiele-Adaption gibt.

Mit Publisher TOHO Games und Entwickler G2 Studios hat Edelweiss nämlich Sakuna: Hinuka Junreitan angekündigt. Das neue Spiel soll eine Mischung aus Reisanbau-Simulation und Erkundungs-Kampf-RPG werden und free-to-play an den Start gehen. Geplant ist eine Veröffentlichung für Steam und Mobilgeräte.

via Gematsu, Bildmaterial: Sakuna: Hinuka Junreitan, Edelweiss, TOHO Games, G2 Studios