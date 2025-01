Der schönste Noctis aller Zeiten: Details zur „Play Arts Shin“-Figur des rechtmäßigen Thronerbes

Die neue „Play Arts Shin“-Figur von Noctis Lucis Caelum aus Final Fantasy XV ist ab sofort vorbestellbar. Nachdem Square Enix die Figur im Dezember 2024 als zweite Veröffentlichung der neuen Reihe angekündigt hatte, sind nun weitere Details, neue Bilder sowie der Preis bekannt.

Noctis erscheint in der hochwertigen „Play Arts Shin“-Reihe, die mit Vincent Valentine aus Final Fantasy VII ihren Anfang nahm. Diese Serie verbessert die klassischen „Play Arts Kai“-Figuren unter anderem durch eine neue Gelenkstruktur für flüssigere Bewegungen ohne das typische Klicken.

Zudem verfügt die Noctis-Figur über einen Mechanismus zur Bewegung der Augen, wodurch sich Szenen aus dem Spiel noch authentischer nachstellen lassen. Bei Vincent beeindruckte zuletzt ein Stoffumhang mit Drahtkern für dynamische Posen.

Besonderen Wert legt Square Enix auch diesmal auf die Details: Noctis’ charakteristische Frisur wurde präzise modelliert, seine schwarze Kleidung samt ihrer einzigartigen Textur originalgetreu nachgebildet. Auch die Schädel- und Federverzierungen an seinem Outfit wurden sorgfältig umgesetzt.

Als Zubehör enthält die Figur die Motorklinge, Noctis’ ikonisches Einhandschwert, sowie ein zusätzliches Gesichtsteil mit roten Augen, die erscheinen, wenn er die Kraft der Könige nutzt. Verschiedene austauschbare Hände sind ebenfalls enthalten, darunter eine mit dem Ring der Lucis.

Die Figur misst 87 mm in der Breite, 60 mm in der Tiefe und 268 mm in der Höhe. Preislich liegt sie bei etwa 200 Euro, was sich an der ersten Veröffentlichung der Reihe, Vincent Valentine, orientiert. Noctis ist nun über verschiedene Händler vorbestellbar, darunter bei Play-Asia* (liefert im September aus) oder im Square Enix Store, wo die Auslieferung erst 2026 geplant ist.

Bildmaterial: Square Enix