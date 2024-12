Vincent ist zurück – stilvoller als je zuvor: Bilder und Vorbestellung zu neuer „Play Arts Shin“-Figur

Square Enix erweitert sein beeindruckendes Sortiment an Figure-Reihen und hat die erste Figur aus der neuen „Play Arts Shin“-Serie kürzlich erst angekündigt: Vincent Valentine aus Final Fantasy VII Rebirth. Jetzt gibt es neue Bilder, eine Produktbeschreibung und erste Vorbestellmöglichkeiten.

Die neue Serie markiert einen frischen Ansatz in der „Play-Arts“-Reihe und soll Fans mit verbesserten Features und einer beeindruckenden Qualität begeistern. Die Serie baut auf dem Kanji „真“ auf, das für „Wahr“ oder „Echt“ steht. Sie soll die nächste Evolutionsstufe der beliebten „Play Arts“-Figuren darstellen.

Die Reihe wurde erstmals 2003 mit einer Figur von Yuna aus Final Fantasy X-2 ins Leben gerufen und später mit „Play Arts Kai“ erweitert, um überarbeitete Designs zu bieten. „Play Arts Shin“ bringt jedoch eine Reihe von weiteren Verbesserungen mit sich.

Die Produktbeschreibung von Vincent lässt uns jetzt wissen, welche das sind. So sorgt eine neue Gelenkstruktur für flüssigere und vielseitigere Bewegungsmöglichkeiten. Bewegliche Augen ermöglichen differenzierte Gesichtsausdrücke und ein Stoffumhang mit Drahtkern bei Vincent ermöglicht dynamische Posen. Ein würdiger Auftakt der neuen Reihe.

Vincent aus Rebirth

Vincent Valentine wurde als erste Figur der neuen Serie ausgewählt und zeigt sich in seinem Design aus Final Fantasy VII Rebirth. Mit einer Höhe von etwa 286 mm und einer Breite von 112 mm soll die Figur durch ihre Detailverliebtheit beeindrucken. Der Stoffumhang, gepaart mit der verbesserten Beweglichkeit, bietet Fans unzählige Möglichkeiten, ihren Lieblingscharakter in Szene zu setzen.

Die Veröffentlichung der neuen Vincent-Valentine-Figur ist für 2025 geplant. Im Square Enix Store schlägt sie mit 199,99 Euro zu Buche und wird erst im Dezember 2025 ausgeliefert. Findige Import-Fans kommen günstiger und schneller weg: CDJapan* will derzeit 130 Euro zzgl. Versand und Steuern, liefert schon im August 2025. In Kürze dürften sich auch Möglichkeiten bei Play-Asia* auftun. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden weitere Charaktere aus Final Fantasy VII folgen. Fans von Aerith, Yuffie und Co. dürfen also gespannt bleiben.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix