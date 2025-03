Final Fantasy XIII: Lightning kehrt zurück – Square Enix würdigt die Protagonistin mit Play Arts Shin

Im Dezember 2024 erfand Square Enix mit Play Arts Shin eine neue Figurenreihe. Diese neue Reihe verbessert die klassischen „Play Arts Kai“-Figuren unter anderem durch bewegliche Augen, eine neue Gelenkstruktur für flüssigere Bewegungen und hochwertigere Materialien.

Mit Vincent Valentine, der unter anderem mit einem Stoffumhang mit Drahtkern für dynamische Posen auf sich aufmerksam machte, begann die neue Reihe. Es folgte die Ankündigung von Noctis aus Final Fantasy XV, der 2026 erscheinen soll. Heute veröffentlichte Square Enix nun erste Details zu Lightning aus Final Fantasy XIII.

Auch Lightning wird über bewegliche Augen verfügen und von den neu gestalteten Gelenkteilen profitieren. Besonderes Augenmerk sei auf ihre pinkfarbenen Haare gelegt worden, ebenso wie auf den kraftvollen wie würdevollen Gesichtsausdruck.

Stoffumhang mit Drähten

Der Stoffumhang ist innen (wie bei Vincent) mit Drähten versehen und kann somit dynamisch positioniert werden. Zu den Accessoires von Lightning gehören ihre Fanal-Sturmklinge in zwei Versionen und austauschbare Gesichtsteile sowie Handteile. Die Figur ist 25,7 cm groß.

Im deutschen Square Enix Store könnt ihr Lightnings Play Arts Shin bereits vorbestellen. Dort kostet die Figur 219,99 Euro und soll im März 2026 ausgeliefert werden. Möglicherweise seid ihr mit dem Import günstiger, aber nicht unbedingt teurer dran. Besucht den Importshop eures Vertrauens bei Interesse.

Die neue „Play Arts Shin“-Figur zu Lightning fällt in eine Zeit, in der die Rufe nach einer Neuauflage des inzwischen 15 Jahre alten Final Fantasy XIII immer lauter werden. Doch bisher hat es nur für Figuren gereicht. So kündigte Square Enix gemeinsam mit Good Smile zuvor schon eine Lightning-Figur an.

