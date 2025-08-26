Final Fantasy XIV könnte bald für noch eine weitere Plattform erscheinen, hofft auch Yoshida

Final Fantasy XIV war auf dem Showfloor der Gamescom 2025 nicht so präsent wie in manchem Vorjahr, aber im Rahmen der Opening Night Live gab es eine kleine Überraschung für Fans des MMORPGs und auch Naoki Yoshida war in Köln, um Fragen der Presse zu beantworten.

Eine dieser Fragen drehte sich einmal mehr um eine Umsetzung von Final Fantasy XIV für Nintendo-Konsolen, respektive die neue Nintendo Switch 2. Auf der läuft immerhin auch Final Fantasy VII Remake Intergrade schon hervorragend.

„Yoshi-P“ hat im Interview mit VGC bestätigt, dass Square Enix „positive Gespräche“ mit Nintendo über eine mögliche „Switch 2“-Version von Final Fantasy XIV geführt hat. Er hoffe, es werde in Zukunft bald „gute Nachrichten“ für die Fans geben.

„Für mich ist es einfach das Ziel, Final Fantasy XIV und [Final Fantasy] XVI so vielen Spielern wie möglich zur Verfügung zu stellen, und ich hoffe, dass möglichst viele Spieler diese beiden Spiele genießen können“, sagte Yoshida.

Die Vorzüge einer „Switch 2“-Version

Und weiter: „Wir geben unser Bestes, um dies zu erreichen. Sie können Ihren Lesern also mitteilen, dass ich die Möglichkeiten sehr positiv sehe und wir uns nach Kräften bemühen. Ich hoffe, dass sich die Spieler auf die Möglichkeiten in der Zukunft freuen. Ich bitte Sie nur um etwas mehr Zeit.“

Während Fans also weiter warten, grübelte Yoshida schon mal öffentlich über die Vorzüge einer „Switch 2“-Version für Final Fantasy XIV. Man könnte flexibel spielen, beispielsweise die Hauptgeschichte und Raids am PC erledigen und Crafting oder Sammeln auf dem Sofa mit der Switch 2.

Während die „Switch 2“-Version noch nicht angekündigt ist, ist die neue Mobile-Version des MMORPGs bereits offiziell. Es handelt sich um eine „Standalone“-Veröffentlichung, die „separat“ von der PC-Version funktioniert.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix