Nach 10 Jahren zieht Square Enix dem nächsten „Final Fantasy“-Ableger den Stecker

Square Enix zieht dem nächsten Mobile-Game den Stecker. Anders als zuletzt Kingdom Hearts: Missing-Link, das gar nicht erst an den Start ging, wird Final Fantasy: Brave Exvius zuvor allerdings sogar noch seinen 10. Geburtstag feiern.

Umso mehr bedauern Fans, dass Square Enix heute die Einstellung des lange laufenden Mobile-Games bekannt gegeben hat. Am 31. Oktober will man die Services auch in Japan einstellen, nachdem der globalen Version schon im letzten Jahr der Stecker gezogen wurde.

Vor dem großen Ende findet die „Grand Finale Campaign“ statt, die Square Enix noch konkretisieren muss. Darüber hinaus kündigte man heute an, dass eine „Memorial Version“ nach der Schließung für Mobilgeräte zur Verfügung stehen soll. Dort sollen Fans Units und Vision Cards einsehen können.

Welchen Umfang das hat, wird sich zeigen. Einige erinnern sich sicherlich an Animal Crossing: Pocket Camp, welches eine Offline-Variante erhalten hat und weiterleben darf. Eine seltene, aber begrüßenswerte Form der Anerkennung für ein Mobile-Game.

In den letzten Monaten und Jahren zog Square Enix schon populären Mobile-Games wie Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia den Stecker – dieses Spiel wurde wie Brave Exvius allerdings mit sieben Jahren vergleichsweise alt. Final Fantasy: The First Soldier wurde trotz des prominenten Namens und Settings nur gut ein Jahr alt.

