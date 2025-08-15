Nach prächtigem XXX-Teaser: Pixel-Action-RPG Cladun X3 erscheint im September im Westen

Einst nach einem prachtvollen XXX-Teaser bei der Tokyo Game Show erstmals angedeutet, ist Cladun X3 seit Februar in Japan erhältlich. Schon im Juli kündigte NIS America an, den neuesten Teil der beliebten Pixel-Action-RPG-Reihe in den Westen zu bringen.

Jetzt gibt es dafür auch einen Termin. Cladun X3 erscheint am 26. September 2025 im Westen für Switch, PS4 und PS5 sowie PC-Steam. Schade: ausschließlich digital. Es gibt englische und französische Texte.

Cladun steht für Classic Dungeon. Die Reihe fand 2010 mit Cladun: This is an RPG für PlayStation Portabe ihren Anfang, das Spiel wurde im selben Jahr lokalisiert. Der spielerische Schwerpunkt liegt auf Hack-’n’-Slash-Gameplay.

In Cladun X3 werden Schurken aus allen Ecken der Welt nach Arcanus Cella gerufen, um an einem erbarmungslosen Death Game teilzunehmen – im Namen des Weltfriedens. Auch der eigene Spielcharakter gehört zu diesen Bösewichten. Erfahrt mehr zum Spiel in diesem Beitrag. Einen japanischen Trailer zum Spiel seht ihr hier.

