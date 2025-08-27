Das Corpse Party Tetralogy Pack erscheint im Westen und auch zu Corpse Party II gibt es News

Die Horrorreihe Corpse Party feiert 2025 ein großes Comeback: Mit dem exklusiven Corpse Party Tetralogy Pack erscheinen erstmals alle vier Hauptteile der „Heavenly Host“-Saga in einer Sammlung für Nintendo Switch.

Die Anthologie vereint die modernisierte Version von Corpse Party von 2021, das Sequel Book of Shadows sowie die Konsolendebüts von Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash und Blood Drive in einem Paket – inklusive japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln.

Im Handel wird es auch eine physische Version der Sammlung zum Kauf geben, wobei der Vertrieb in Europa noch nicht ganz durchschaubar ist. In Nordamerika erfolgt der Vertrieb durch XSEED; hierzulande wäre Marvelous ein logischer Partner, aber noch gibt es keine Details. Falls ihr keine Geduld habt: In Japan ist die Sammlung physisch schon erhältlich und bietet auch englische Texte. Bei Play-Asia* könntet ihr importieren.

Im Mittelpunkt aller Titel steht die mysteriös verfluchte Heavenly Host Elementary School: Was einst ein Ort der Hoffnung war, ist nun Schauplatz von Grauen, Geistererscheinungen und düsteren Schicksalen. Die Reihe überzeugt mit emotionaler Visual-Novel-Story, verzweigten Entscheidungen sowie einer Mischung aus psychologischem Horror und Übernatürlichem.

Corpse Party II verschoben

2026 können wir uns auch auf Corpse Party II: Darkness Distortion für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam freuen. Die PS5-Version ist dabei neu dazugekommen. Die Veröffentlichung wurde im Zuge dessen aber leider von 2025 auf 2026 verschoben. Es ist bereits die zweite Verschiebung über das Jahr hinaus.

Das Entwicklerteam nutzt die zusätzliche Zeit, um das Spiel mit verbesserten Perspektivwechseln noch immersiver zu machen und den Horror intensiver zu gestalten. XSEED Games möchte euch die größten Schreckmomente der Serie liefern.

Die Geschichte folgt dreht sich um einen alten Fluch, der drei Highschool-Freundinnen in eine Parallelwelt verschlägt, in der die rachsüchtige Ayame Kirishima und weitere Schrecken lauern. Das Spiel verbindet Visual-Novel-Erzählweise mit freier Erkundung der Krankenhausgänge in First- und Third-Person.

Es bietet zahlreiche „Wrong Ends“, mit dem Ziel, nach mehreren Spieldurchläufen das „wahre“ Ende zu erreichen. Die Präsentation wurde überarbeitet, inklusive binauralem Sound und japanischer Sprachausgabe, was das Horror-Erlebnis intensiviert.

via Gematsu (2), Bildmaterial: Corpse Party Tetralogy Pack, XSEED