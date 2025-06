Wieso Marvelous es schafft, gleich drei Spiele ohne Game Key Cards für Switch 2 zu bringen

Die Nachteile der Game Key Cards sind bekannt. Trotzdem setzen fast alle Third-Party-Publisher auf diese leeren Cartridges, die lediglich einen „Schlüssel“ zum Download des Spiels geladen haben. Anders Marvelous.

Story of Seasons: Grand Bazaar* und Rune Factory: Guardians of Azuma* erhalten physische „Nintendo Switch 2 Editionen“ und Daemon X Machina: Titan Scion* ebenfalls eine „traditionelle“ physische Veröffentlichungen mit Spieldaten auf der Cartridge. Darüber sprach Marvelous USA CEO Ken Berry jetzt mit RPGsite.

Ken Berry macht zunächst klar, dass man das Feedback der Fans dazu sehr gut wahrgenommen hat. „Es war sehr erfreulich zu sehen, dass unsere Titel als Spiele genannt wurden, die Fans auf Nintendo Switch 2 kaufen wollen, da sie wissen, dass wir uns für vollständige ROM-Spielkarten entschieden haben.“

Das sei keine leichte Entscheidung gewesen, so Berry, denn man habe sie vor vielen Monaten schon treffen müssen, als die Lage „noch sehr ungewiss war“ und man noch dabei gewesen sei, die Funktionsweise von Game Key Cards zu verstehen. „Aber je mehr wir darüber erfuhren, desto mehr kam ich zu der Überzeugung, dass unsere Fans die ROM-Option bevorzugen würden“, so Berry in dem Interview.

Zahlen unter einem Hut

Während Story of Seasons und Rune Factory „Nintendo Switch 2 Editionen“ (umfasst das ursprüngliche Switch-Spiel sowie ein Upgrade Pack) sind, wird Daemon X Machina eine waschechte „Switch 2“-Cartridge. Berry räumt ein, dass dies mit erhöhten Kosten verbunden ist. „Von da an ging es nur noch darum, die Zahlen unter einen Hut zu bringen, und dank des Aufpreises von 10 US-Dollar für unsere Switch-2-Versionen konnten wir dies tun, ohne finanziell unverantwortlich zu handeln“, erklärt er weiter.

„Wenn sich unser erstes Line-up gut verkauft und wir einen klaren Zusammenhang zwischen dem Erfolg und dem ROM-Angebot herstellen können, wird das unserer Sache in Zukunft sehr helfen“, so Berry. Er räumt aber auch ein, dass es insbesondere bei kleineren Veröffentlichungen mit einem Preis unter 50 US-Dollar schwierig und möglicherweise nicht mehr sinnvoll sein könnte, Game Key Cards auszuschließen.

Wenn ihr Marvelous dabei helfen wollt, den „klaren Zusammenhang“ zwischen Cartrigdes und Erfolg herzustellen, könnt ihr euch Story of Seasons: Grand Bazaar*, Rune Factory: Guardians of Azuma* oder Daemon X Machina: Titan Scion* kaufen. Und Marvelous in den sozialen Medien wie Twitter von eurer Entscheidung berichten.

Bildmaterial: Rune Factory: Guardians of Azuma, Marvelous