Auf der Suche nach Menschlichkeit: Buch zu The Last of Us ist jetzt auf Deutsch erhältlich

Wenn ihr euch heute noch an einzelne Szenen aus The Last of Us sehr gut erinnert, wenn sie euch alle paar Wochen oder Monate mal in den Kopf schießen, wenn ihr die Musik von Gustavo Santaolalla in der letzten Szene sofort hört, wenn ihr an das Gespräch zwischen Joel und Ellie denkt – dann war und ist The Last of Us auch für euch ein besonderes Spiel.

„Was macht uns zu Menschen? Diese existenzielle Frage durchzieht The Last of Us, eines der prägendsten Videospiele unserer Zeit“, erklärt der Klappentext zu The Last of Us – Auf der Suche nach Menschlichkeit. Das Buch ist seit einigen Tagen über Look Behind You auf Deutsch erhältlich, ihr könnt es bei Amazon* bestellen.

Im ursprünglich bei Third Editions erschienen Buch begibt sich Nicolas Deneschau auf „die intensive Spurensuche nach der erzählerischen Kraft, emotionalen Tiefe und kulturellen Bedeutung dieses modernen Klassikers“. Franz Kubaczyk hat den fast 370 starken Wälzer ins Deutsche übersetzt.

„2013 revolutionierte The Last of Us das Storytelling in Videospielen: mit seiner intensiven Geschichte, vielschichtigen Charakteren und einer Welt, in der Moral zur Verhandlungsmasse wird. Die Beziehung zwischen Joel und Ellie, ihre Entscheidungen, Verluste und Bindungen stehen im Mittelpunkt eines narrativen Erlebnisses, das bis heute Maßstäbe setzt – und spätestens mit der gefeierten Fernsehserie auch im Mainstream angekommen ist“, heißt es.

Das Buch beleuchtet die Geschichte um Joel, Ellie und Abby, aber Deneschau holt auch weit aus, von der frühen Geschichte von Entwickler Naughty Dog, über Uncharted, bis Cormac McCarthy, Amy Hennig und natürlich Neil Druckmann. Es geht nicht nur um die Entwicklung und die Erzählung, sondern auch um Mechaniken und kulturelle Referenzen. The Last of Us – Auf der Suche nach Menschlichkeit findet ihr hier bei Amazon*.

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog