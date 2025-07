Im Spiel geliebt, im echten Leben gefürchtet: Gold Ship, ein Rebell nicht nur in Umamusume

Gold Ship ist einer der absoluten Fan-Favoriten im neuen Umamusume: Pretty Derby. Ihr In-Game-Charakter lässt sich genau wie ihre Werte mit dem Wort „stark“ zusammenfassen. Das Mädchen hat die Angewohnheit, auf eure Trainingsanweisungen gelegentlich ablehnend zu reagieren und tritt allgemein rebellisch auf.

Bereits auf dem Bannerbild des Spiels auf Steam fällt sie auf: Mitten zwischen den entschlossenen Charakteren gibt es eine Figur mit einem unerklärlich schelmischen Grinsen. Das ist Gold Ship, die Unruhestifterin.

Während die meisten anderen Umamusume von heldenhaftem Ehrgeiz und edlem Geist beseelt sind, ist Gold Ship schwer zu kontrollieren. Sie ist launisch, reizbar, lehnt das Training ab oder verpasst sich spontan selbst den „Slacker“-Zustand, sodass man als Trainer das gesamte Rennvorbereitungsprogramm umwerfen muss, um sie wieder auf Kurs zu bringen.

Im Rennen kann es passieren, dass sie einfach am Ende des Feldes herumhängt, obwohl sie laut ihrer Werte sie zu den Top-Favoriten gehört. Wenn sie gewinnen will, kann sie manchmal einfach den Turbo zünden und scheinbar mühelos an der Konkurrenz vorbeiziehen. Und manchmal macht sie das eben nicht. Doch wenn sie gewinnt, feiert sie, indem sie dir einen Dropkick ins Gesicht verpasst. Und genau das lieben die Leute an ihr.

Die Lore hinter Gold Ship

Wie ihr bereits wisst, sind alle Umamusume an echte japanische Rennpferde angelehnt – und der echte Gold Ship war genauso ein chaotischer Unruhestifter wie der Charakter aus dem Spiel. Zur Legende wurde das Rennpferd, indem es nach einer beispiellose Siegesserie im nächsten Rennen Letzter wurde – als wolle er die Welt und die Fans, die Millionen von Yen auf sie verwetteten, absichtlich verhöhnen.

Der Höhepunkt dieses spektakulären Scheiterns fand beim Takarazuka Kinen 2015 statt. Nach einem schwachen Saisonauftakt in einem G2-Rennen in Nakayama gewann Gold Ship zwei G1-Rennen in Folge: das Hanshin Daishoten und den Tenno Sho. Gold Ship war in Topform und ging als klarer Favorit ins Takarazuka Kinen. Doch beim Rennen sträubte sich Gold Ship loszurennen und startete damit ganze zehn Längen hinter dem Feld aus der Startbox. Am Ende wurde es ein enttäuschender 15. Platz. Dieser Aussetzer soll in wenigen Augenblicken rund 12 Milliarden Yen an Wettscheinen vernichtet haben – umgerechnet etwa 135 Millionen US-Dollar.

Nach einer Karriere voller psychologischer Kriegsführung gegen die Welt der japanischen Pferderennen und sein Trainerteam ging Gold Ship Ende 2015 in Rente. Nun lebt er auf der Big Red Farm in Hokkaido und zeugt als Deckhengst eine neue Generation von Rennpferden. Erzählungen zufolge soll er hierbei weniger widerspenstig sein als bei seiner vorherigen Aufgabe. Nach allem, was man hört, genießt er sein Leben nun in vollen Zügen.

Gold Ship lebt übrigens noch und ist in Hokkaido zuhause. Falls ihr ihn besuchen wollt, hat Cygames einige Regeln aufgestellt. Er beendete seine Karriere 2015 ohne schwere Verletzungen. Tatsächlich fand man bei medizinischen Untersuchungen heraus, dass er topfit ist – vermutlich hatte er 2015 aber einfach keine Lust, das zu tun, was ihm andere sagen.

Videos zu Gold Ship:

via PC Gamer, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames