Square Enix befeuert einmal mehr die Gerüchte um ein Remake zu Final Fantasy IX

Der 25. Geburtstag von Final Fantasy IX rückt immer näher und die Spekulationen um eine mögliche Ankündigung eines Remakes nehmen einmal mehr Fahrt auf. Das Rollenspiel erschien ursprünglich am 7. Juli 2000 für PlayStation.

Square Enix hat in den vergangenen Monaten bereits mit zahlreichen Merchandise-Produkten auf das Jubiläum hingearbeitet, darunter sogar ein Prequel zum Spiel in Buchform. Doch in den letzten Tagen wurde noch einmal nachgelegt – unter anderem mit brandneuen Artworks, welche die Fan-Gemeinde in Aufruhr versetzen.

Eines der Artworks stammt von Charakterdesigner Toshiyuki Itahana und zeigt Zidane, Garnet und den Rest der Gruppe auf einem Felsvorsprung mit Blick auf den Iifa-Baum – einem zentralen Ort der Handlung. Am Himmel sind die beiden Planeten zu sehen, außerdem schwebt der Silberne Drache im Hintergrund.

Zudem wurde ein Artwork veröffentlicht, welches die Charaktere auf der Bühne der M.S. Prima Vista zeigt, dem Theaterschiff der Tantalus-Truppe. Dieses Artwork stammt von Yuya Ishihata, auch schon Illustrationen zum Final Fantasy Trading Card Game und zuletzt auch zum „Final Fantasy“-Crossover von Magic the Gathering beisteuerte. Neben Beatrix sind hier auch viele Nebencharaktere der Theatergruppe zu sehen, darunter Marcus, Blank, Cinna, Ruby, Baku sowie Benero und Zenero.

Ein weiteres Motiv von Toshiyuki Itahana rückt Gegenspieler Kuja in den Mittelpunkt. Es zeigt ihn im Inneren des Iifa-Baums neben seinem Silberdrachen. In einer fast friedlichen Szene blickt Kuja ins Sonnenlicht.

Die Veröffentlichung der Artworks hat die Gerüchteküche erneut befeuert. Spekulationen um ein mögliches Remake von Final Fantasy IX halten sich seit Langem, und das Jubiläum scheint vielen Fans als perfekter Anlass für eine Enthüllung zu dienen. Manche Fans halten die neuen Bilder sogar für Konzeptzeichnungen des vermuteten Remakes. In sozialen Netzwerken kursieren sogar schon Mock-ups für ein mögliches Boxart des Spiels, basierend auf den Artworks.

Die meisten finden zumindest, dass Square Enix den Geburtstag ziemlich ausufernd feiert. Und damit haben sie wahrscheinlich recht. Neben dem bereits angesprochenen Prequel-Buch gibt es unter anderem einen neuen Soundtrack auf Vinyl, neue Figuren und eine Website zum Geburtstag mit Charakterbeschreibungen für seit 25 Jahren bekannte Charaktere. Nicht zuletzt unterstützen auch Insider wie Nate the Hate das Remake.

