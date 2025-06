Für Gaming-Fans wird der 26. Juni ein großer Tag und für euch ist auch etwas dabei

Es ist eine seltsame Häufung, die wohl zum Teil auch der ehemaligen E3 geschuldet ist. Am 26. Juni finden gleich mehrere Gaming-Events statt und obendrein erscheinen mehrere tolle Spiele. Blicken wir gemeinsam auf den kommenden Donnerstag! Für euch ist sicher auch etwas dabei. Sagt uns anschließend gern in den Kommentaren, was eure Aufmerksamkeit verdient hat.

Zunächst zu den Events und da fangen wir buchstäblich ganz hinten an. Capcom hat unlängst eine neue Ausgabe von Capcom Spotlight für den 26. Juni angekündigt. Sie findet allerdings um Mitternacht in der Nacht auf Freitag statt, also eigentlich schon am 27. Juni deutscher Zeit. Capcom wird dann unter anderem Pragmata und Resident Evil Requiem vorstellen. Noch weniger arbeitnehmerfreundliche ist das zweite Event.

Für den 26. Juni um 18 Uhr Pacific Time hat Arc System Works heute nämlich ein Showcase angekündigt. In Deutschland ist es dann schon um 3 Uhr nachts am 27. Juni 2025. „Guilty Gear“-Fans werden daran aber nicht vorbeikommen, denn Arc System Works will unter anderem das neue Projekt von Daisuke Ishiwatari vorstellen. Er ist der Schöpfer der „Guilty Gear“-Reihe. Bei Youtube seid ihr live dabei.

Ebenfalls am Donnerstag erscheinen außerdem zahlreiche interessante Videospiele. Das liegt in der Natur der Sache, die meisten Publisher wählen den Donnerstag oder Freitag für die Veröffentlichung ihrer Spiele. Und für euch ist bestimmt auch etwas dabei, denn die Mischung ist bunt.

Neben Death Stranding 2: On the Beach, das wohl die meisten Fans ansprechen dürfte, erscheinen auch Front Mission 3: Remake, Persona 5: The Phantom X, Ruffy and the Riverside und System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Der handgezeichnete 3D-Plattformer Ruffy and the Riverside ist dabei vielleicht der Geheimtipp.

Last but not least, und das kostet jeweils gar nichts: Pokémon-Fans freuen sich über ein neues Erlebnisbooster am Donnerstag, das Evoli und seine Entwicklungen in den Fokus rückt. Und Fans von CD Projekt RED warten gespannt auf Update 2.3 zu Cyberpunk 2077, dessen Inhalte noch unbekannt sind. Update: CD Projekt RED hat den Patch verschoben.

Und jetzt freuen wir uns auf den kommenden Donnerstag … respektive die anschließende Nacht. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch ein großes Event dazu. Angeblich soll es ja auch noch eine Direct im Juni geben und so viele Tage kommen da nicht mehr infrage …

via GameRant, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio, Atlus