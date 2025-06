Death Stranding: Neben Live-Action-Adaption soll nun auch ein Anime-Film entstehen

Mit Death Stranding 2: On the Beach steckt das neue Projekt von Kojima Productions in den Startlöchern. Und auch darüber hinaus plant man eine umfangreiche Vergrößerung der Marke. In Kooperation mit A24 entsteht etwa eine Live-Action-Adaption, mit der Schöpfer Hideo Kojima große Ziele anstrebt. Nun soll zusätzlich eine Anime-Adaption entstehen, wie Deadline berichtet.

Demnach sei der Film an Erwachsene gerichtet – das kürzlich angekündigte animierte John-Wick-Prequel oder auch der Science-Fiction-Horrorfilm Predator: Killer of Killers seien Beispiele dafür, was Fans von der Anime-Adaption erwarten dürfen. Außerdem erzähle der Film eine originelle Geschichte im Universum von Death Stranding.

Mit Aaron Guzikowski sei auch bereits ein Drehbuchautor verpflichtet, der zuvor an Titeln wie Raised by Wolves oder auch Denis Villeneuves Prisoners arbeitete. „Ich liebe die Welt von Death Stranding. Sie ist so kreativ frei, so wunderschön düster und doch hoffnungsvoll. Ich bin so aufgeregt und fühle mich geehrt, dass Hideo Kojima, dessen Arbeit ich schon lange bewundere, mich eingeladen hat, neue Geschichten in diesem fruchtbaren, verwirrenden Universum zu erschaffen“, so Guzikowski über sein Engagement.

Und weiter: „Zeichnen und Animation lagen mir schon immer sehr am Herzen, daher ist es ein wahr gewordener Traum, endlich in diesem Bereich tätig sein zu können.“

Die Produktion erfolge in Zusammenarbeit mit dem Animations- und Postproduktionsstudio Line Mileage. Daniel Dominguez, Geschäftsführer von Line Mileage, bezeichnet Death Stranding als „das filmischste und zum Nachdenken anregendste Videospiel“, das er je gespielt habe, und fügt hinzu, dieses Projekt sei „ein wahrgewordener Traum“. Wann wir mit dem „Death Stranding“-Anime rechnen dürfen, bleibt vorerst unklar.

