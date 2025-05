Sieht aus, als kommt der neue Persona-Ableger trotz allem ganz gut bei westlichen Fans an

Vor einigen Tagen hat Atlus endlich Persona 5: The Phantom X für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt. Das Spiel erscheint am 26. Juni gleichzeitig in Japan und in westlichen Ländern. Zuvor war es nur in China und wenigen asiatischen Ländern verfügbar.

Nicht alle Persona-Fans fiebern der Veröffentlichung entgegen. Es handelt sich um ein Mobile-Game mit Gacha-Mechaniken, damit sind nicht alle einverstanden. Trotzdem erfreut sich The Phantom X großer Beliebtheit, auch im Westen. Der offizielle Twitter-Account gab bereits 800.000 Vorabregistrierungen bekannt.

Damit haben sich Fans die üblichen Ingame-Belohnungen zum Start verdient, darunter 10 kostenlose Contract-Draws und 5 kostenlose Weapon-Draws. Es gibt außerdem ein kostenloses Outfit für den Protagonisten. Sollte noch vor dem Launch die Million an Vorabregistrierungen geknackt werden, und davon ist wohl auszugehen, gibt es weitere 10 kostenlose Contract-Draws. Ihr ahnt es, mit den Contract-Draws zieht ihr mehr oder weniger seltene Persona.

Energie statt Kalender

Persona-Fans übernehmen in The Phantom X die Rolle eines neuen Protagonisten in einer komplett neuen Gruppe von Phantomdieben. Auch wenn neue Charaktere und eine neue Geschichte im Mittelpunkt stehen, sind auch bekannte Figuren aus Persona 5 wie Joker mit von der Partie und können ins Team geholt werden. Fans erkunden erneut das Metaverse, diesmal mit einem klassischen Energie-System statt des typischen Kalenders. Die Energie regeneriert sich mit der Zeit oder kann gegen Währung wiederhergestellt werden.

Die Steam-Seite verspricht inzwischen eine englische Lokalisierung. Im Google Play Store könnt ihr euch schon vorab registrieren, ebenso im App Store. Zwischen PCs und Mobilgeräten soll Cross-Progression möglich sein, das bedeutet, ihr könnt eure Spielstände auf beiden Geräten spielen.

