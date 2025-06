Ein weiteres „Final Fantasy“ könnte schon bald für Nintendo Switch 2 erscheinen

Der „Final Fantasy“-Output in den nächsten Monaten auf der Nintendo Switch 2 ist ergiebig. Neben Final Fantasy VII Remake Intergrade (erscheint im Winter) kündigte Square Enix zuletzt auch Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles unter anderem für die Switch 2 an. Und ein weiteres „Final Fantasy“-Spiel könnte folgen.

Während des neuesten Produzentenbriefs zu Final Fantasy XIV deuteten Naoki Yoshida und Creative Director Kazutoyo Maehiro an, dass Final Fantasy XVI eine Zukunft auf der Switch 2 haben könnte. Die Switch 2 sei die letzte Plattform, die das Spiel noch erobern müsse.

Man wolle sein Bestes dafür tun, so die Macher, wie Genki aus dem Livestream filterte. Nach seinem PS5-Debüt ist Final Fantasy XVI längst für PCs erhältlich und kürzlich erst erfolgte der „Shadowdrop“ für Xbox. Letzterer ließ allerdings einige Fans angesichts des technischen Zustands des Spiels enttäuscht zurück.

Square Enix begleitet die aktuelle Aufregung rund um Clive und seine Abenteuer übrigens mit der Ankündigung von gleich zwei neuen Büchern. Für Lore-Fans spannend: LOGOS Final Fantasy XVI. Darüber hinaus gibt es ein neues Artbook.

via Nintendo Life, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.