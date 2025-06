Zurück nach Valisthea: Echoes of the Rising Tide zu Final Fantasy XVI angekündigt

Dank des Shadowdrops von Final Fantasy XVI für Xbox vor wenigen Tagen ist das Spiel wieder in aller Munde. Square Enix begleitet die neue Aufregung rund um Clive und seine Abenteuer mit der Ankündigung von gleich zwei neuen Büchern.

Für Lore-Fans spannend: LOGOS Final Fantasy XVI. Falls die Kunst für euch im Vordergrund steht, dann ist The Art of Final Fantasy XVI: Echoes of the Rising Tide vielleicht etwas für euch. Kenner werden stutzig: Echoes of the Fallen hieß doch der erste DLC und The Rising Tide der zweite. Da wollte man wohl am Untertitel sparen.

Das neue Artbook baut jedenfalls auf dem bereits veröffentlichten The Art of Final Fantasy XVI* auf und ergänzt die Sammlung um 92 Seiten rund um Illustrationen und Konzeptartworks für die DLC-Episoden.

„Dieses hochqualitative Buch in Sammlerqualität ist vollständig in Farbe gehalten und bietet Charakter- und Gegnerdesigns, Illustrationen der Umgebungen und Skizzen sowie Kunstwerke, die Lead Artist Kazuya Takahashi exklusiv für dieses Buch geschaffen hat“, verspricht Square Enix.

Im Square Enix Store ist das Buch für 22,99 Euro zzgl. Versandkosten bereits vorbestellbar. Das Hardcover-Buch erscheint am 5. Mai 2026 und wird nur auf Englisch lokalisiert. Möglicherweise wird das Buch bald auch im freien Handel verfügbar.

Bildmaterial: Square Enix