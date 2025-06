Auf diese sechs Games, darunter zwei Exklusivspiele, freuen sich „Switch 2“-Fans im Juli

Die Nintendo Switch 2 erfreut sich seit ihrem Launch im Juni großer Beliebtheit und konnte bereits über 3,5 Millionen Einheiten verkaufen. Viele der Spiele waren allerdings bereits auf anderen Plattformen verfügbar, was dazu führte, dass insbesondere Third-Party-Publisher trotz des Raketenstarts der Konsole teilweise enttäuscht waren.

Zum Start der Konsole gab aber auch fünf exklusive Titel: Mario Kart World, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, das kontroverse aufgenommene Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Fast Fusion sowie das kooperative Survival-Spiel Survival Kids. Was im Juli in den Startlöchern steht, erfahrt ihr nachfolgend.

Den Anfang machen am 11. Juli die Neuauflagen von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Das Highlight des Monats für viele Nintendo-Fans dürfte das exklusive Donkey Kong Bananza am 17. Juli sein. Shadow Labyrinth erscheint am 18. Juli neben Nintendo Switch 2 auch für andere Plattformen.

Am 24. Juli folgt dann Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition + Jamboree TV und am 25. Juli erscheinen sowohl die Visual-Novel No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files als auch Wild Hearts S, eine leicht erweiterte Portierung des Action-RPGs von Koei Tecmo und Omega Force.

Besondere Aufmerksamkeit dürften Donkey Kong Bananza und Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition + Jamboree TV auf sich ziehen. Donkey Kong Bananza* markiert den ersten 3D-Plattformer der Serie seit Jahrzehnten und hat nach der kürzlich ausgestrahlten Nintendo Direct deutlich mehr Interessierte gewonnen.

Super Mario Party Jamboree bietet sich vor allem für BesitzerInnen des Switch-Spiels an. Für 19,99 Euro erhaltet ihr das Upgrade „Jamboree TV“ mit Plattform-exklusiven Inhalten, darunter vor allem neue Minispiele, welche die Kamerafunktionen der Switch 2 nutzen.

Möglicherweise kommen zu der doch recht überschaubaren Liste auch noch weitere Spiele hinzu. Eine weitere Nintendo Direct war bereits Teil aktueller Gerüchte, aber bestätigt ist noch nichts.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo