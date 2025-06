Square Enix stellt Final Fantasy XVI LOGOS im Detail vor und es ist ein Muss für Fans

Die erste Ankündigung von Final Fantasy XVI: LOGOS jährt sich schon bald wieder. Das Projekt wurde von Square Enix und Creative Director Kazutoyo Maehiro im Rahmen der Tokyo Game Show 2024 erstmals vorgestellt, die Details waren damals rar.

Der japanische Twitter-Account zeigte damals ein Foto von Kazutoyo Maehiro gemeinsam mit dem Buch, welches sich noch in Arbeit befand. Jetzt nähert man sich offensichtlich der Fertigstellung. Es gibt einen Termin, neue Details und wir wissen auch, dass es lokalisiert wird!

Besonders die Lokalisierung ist erfreulich, denn der Final Fantasy XVI: Ultimania wurde bisher leider nicht übersetzt. Final Fantasy XVI: LOGOS erscheint am 31. März 2026 immerhin auf Englisch. Auf 256 Seiten im Hardcover-Format entdeckt ihr „die Geheimnisse von Valisthea und seiner Bewohner“ in einer umfassenden Sammlung.

„Diese Sammlung, die vom valistheischen Gelehrten und Historiker Harpokrates Hyperboreios II. verfasst wurde, entführt Leser tief in die Überlieferungen von Final Fantasy XVI. Sie erkundet eine Vielzahl Themen, von Musik über Literatur bis zu Religion – und sogar die Kochkunst! – durch zahlreiche Einträge, die aus Tagebüchern, Briefen und Unterhaltungen übertragen wurden. LOGOS ist mehr als nur eine Enzyklopädie: Es ist ein Fenster in die Welt von Valisthea und die Leben ihrer Einwohner, wie von diesen Einwohnern selbst beschrieben“, heißt es.

Als besonderes Highlight werden außerdem drei Gastbeiträge von den englischen Synchronsprechern Ben Starr (Clive), Stewart Clarke (Dion) und Christopher York (Gav) vorgestellt. „Mit hunderten wundervoll illustrierter, vollständig in Farbe gehaltener Seiten“ sei das Buch ein Muss für alle Fans. Für 39,99 Euro könnt ihr im Square Enix Store vorbestellen. Das Buch wird möglicherweise auch im freien Handel verfügbar sein.

Beispielseiten:

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.