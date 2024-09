Dino Crisis, Legacy of Kain und Doki Doki Literature Club Plus landen bei PlayStation Plus

Während der State of Play gab Sony Interactive Entertainment einen Ausblick auf kommende Zugänge im Katalog von PlayStation Plus. So dürfen sich Fans über Legacy of Kain: Blood Omen und Dino Crisis von Capcom freuen.

Beide Spiele sollen 2024 für Abonnenten der Stufen Premium verfügbar werden. Sony gab dazu keinen konkreten Termin bekannt. Die Auswahl ist interessant: Legacy of Kain bekam im Rahmen der State of Play seine Remaster-Sammlung spendiert.

Davon träumen auch Dino-Crisis-Fans, die sich über dieses „Lebenszeichen“ der Marke aber sicherlich auch freuen. Erst im Sommer holte Dino Crisis bei einer Umfrage von Capcom nach der Marke, von der sich Fans eine Fortsetzung wünschen, den ersten Platz.

Die Reihe umfasst fünf verschiedene Spiele, von denen drei zur Hauptserie gehören, aber seit Dino Crisis 3 im Jahr 2003 gab es keinen neuen Eintrag. Ganz kurz keimte Fan-Hoffnung im März 2022, als Capcom bei einer State of Play ein Spiel ankündigte, das sich dann aber schnell als der „Dino-Shooter“ Exoprimal entpuppte.

Während der State of Play gab man auch das Oktober-Line-up für PlayStation Plus Essential bekannt. Ab dem 1. Oktober werden WWE 2K24, Dead Space und Doki Doki Literature Club Plus das Spiele-Portfolio ergänzen. Schon am morgigen Donnerstag geht zudem The Last of Us Part I bei PlayStation Plus für Extra- und Premium-Abonnenten an den Start.

Bildmaterial: Dino Crisis 2, Capcom via Mobygames