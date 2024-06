Ein beliebter PS2-Klassiker könnte bald bei PlayStation Plus Premium landen

Um TimeSplitters gab es in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen Bewegung, aber am Ende wurde nichts ganz konkret. So sicherte sich THQ Nordic 2018 die Rechte an der Marke. 2021 wurde Free Radical Design gegründet und bekannt gegeben, dass ein neues TimeSplitters in Arbeit sei. Das Studio wurde im Dezember 2023 aber wieder geschlossen.

Nun rückt möglicherweise zumindest die Neuveröffentlichung des PS2-Originals in greifbare Nähe. Wie Gematsu herausfand, wurde TimeSplitters in Taiwan für PS4 und PS5 einer Altersprüfung unterzogen. Die Schlussfolgerung, die man gerne ziehen möchte: Das Spiel wird demnächst als PS2-Klassiker bei PlayStation Plus Premium angeboten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass auf diese Weise eine kommende Veröffentlichung im Abo-Service vorab bekannt würde. Sony fügt dem Programm regelmäßig eine überschaubare Anzahl neuer Klassiker hinzu, darunter zuletzt Sly Cooper oder (das heftig kritisierte) Tomb Raider: Legend. TimeSplitters würde sich hier in Zukunft auch ganz gut machen.

Die Klassiker sind einer der Selling-Points für die teuerste Abo-Stufe. TimeSplitters würde „Premium“ erneut Aufmerksamkeit verschaffen. Das Original gilt als spiritueller Nachfolger von Perfect Dark und GoldenEye 007, weil es an viele Gameplay-Elemente dieser Spiele anknüpfte. Es erhielt anno 2000 viel Lob von Fans und Kritik.

Spielbar ist TimeSplitters bis heute nur auf der Originalplattform PS2. Anders das Sequel TimeSplitters 2, das seinerzeit für PS2, Xbox und GameCube erschienen ist. Es kann wie auch TimeSplitters: Future Perfect über das Programm Abwärtskompatibilität von Xbox auf modernen Xbox-Geräten gespielt werden und auch digital dort gekauft werden.

via GameRant, Bildmaterial: PlayStation Plus