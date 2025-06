Begehrt: So bekommt ihr das Pikachu-Plüsch und die Promokarte zu den Pokémon Worlds 2025

The Pokémon Company hat heute neue Details zu den bevorstehenden Pokémon-Weltmeisterschaften enthüllt, die in diesem Jahr im August in Anaheim, Kalifornien stattfinden. Allen voran gibt es dabei Einblicke zu zwei spannenden Themen, die Fans in jedem Jahr beschäftigen.

Man stellte das Event-Pikachu vor und die Promokarte zur Erinnerung an die Worlds 2025. Das Kuscheltierchen passt sich in jedem Jahr dem Ort an, an dem die Weltmeisterschaften stattfinden und ist eines der begehrtesten Produkte, da es das Plüschtier stets nur vor Ort gibt.

Das Pikachu-Plüsch trägt eine Baseball-Jacke. Es wird vom 13. bis zum 17. August in einem temporären Pokémon Center anlässlich der Worlds im Anaheim Convention Center erhältlich sein. Für den Zutritt zum Pop-up-Store, der ansonsten wahrscheinlich gestürmt werden würde, ist eine Reservierung notwendig. Neben dem Flug nach Amerika.

Die neu vorgestellte Promokarte soll es bei ausgewählten Händlern geben. Details dazu will The Pokémon Company bald noch bekannt geben. Oftmals ist ein Mindestumsatz an Pokémon-Produkten notwendig, um die Promokarte im Handel zu erhalten. Im letzten Jahr erhielten Fans die Promokarte beim lokalen Turnieren. Wir werden berichten, sobald es konkrete Details gibt.

Neben der Karte und dem Pikachu-Plüschtier wird es bei den Worlds 2025 noch viel mehr Merchandise geben. Ein heute dazu veröffentlichtes Bild gibt erste Einblicke, ihr seht es unten. Weitere Details zu den Worlds, darunter der Streaming-Plan, wird The Pokémon Company wohl demnächst bekannt geben.

Bildmaterial: The Pokémon Company