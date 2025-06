Castlevania-Fans dürfen weiter Grund zur Hoffnung haben

Jahrelang gab es diverse Medienberichte zur Wiederbelebung der drei großen Konami-Marken Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania. Inzwischen kennen wir Konamis Pläne mit Silent Hill in aller Ausführlichkeit und auch der Snake Eater ist zurück. Fehlt nur noch Castlevania.

Beim kürzlichen Konami Press Start hofften Castlevania-Fans deshalb erneut auf eine Überraschung – wurden aber einmal mehr enttäuscht. Castlevania-Fans sollten den Kopf aber nicht in den Sand stecken.

Journalist Andy Robinson, der bereits vor einiger Zeit über ein neues Spiel zur Serie berichtete, wurde auf Twitter nach dem Verbleib des Projekts gefragt. Seine knappe Antwort lautete: „Soweit ich weiß, kommt es noch.“

In seinem ursprünglichen Bericht sprach Robinson von einer Neuinterpretation der Reihe, die bereits seit Jahren bei Konami in Arbeit sei – unter Mithilfe externer Studios vor Ort. Im Februar berichtete GamesIndustry-Journalist Daniel Camilo, ein neues „AAA-Castlevania“ soll in diesem Jahr angekündigt werden.

Konami hielt Castlevania in den letzten Jahren nicht nur mit einem Anime im Gespräch. Auch mit Crossovern wie Dead Cells, Dead by Daylight und V Rising und Vampire Survivors sowie Neuauflagen wie in der Castlevania Dominus Collection hält Konami die Marke warm.

via GameRant, Bildmaterial: Vampire Survivors, poncle