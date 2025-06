Dank Netflix-Serie: Devil May Cry 5 knackt nach sechs Jahren bedeutenden Meilenstein

Capcom hat bekannt gegeben, dass Devil May Cry 5 einen neuen Meilenstein erreicht hat. Der aktuellste Ableger der Serie hat mittlerweile über zehn Millionen Einheiten verkauft. Der Publisher führt diesen Erfolg nicht nur auf die spielerische Qualität zurück, sondern nennt auch die kürzlich veröffentlichte Netflix-Serie als entscheidenden Faktor für den jüngsten Popularitätsschub.

Ursprünglich erschien Devil May Cry 5 im Jahr 2019. Das Spiel bringt die bekannten Protagonisten Nero und Dante zurück, die gemeinsam mit dem geheimnisvollen V den Dämonenkönig Urizen aufhalten wollen. Später kam Vergil als spielbarer Charakter hinzu.

In der Pressemeldung lobt sich Capcom selbst für das „spannende, rasantes Gameplay, stilvolle Action und wunderschöne Grafiken“ in Devil May Cry 5. Auch die DLC-Erweiterung wird hervorgehoben. Vor allem aber dürfte die neue Netflix-Serie für die aktuelleren Verkäufe verantwortlich sein.

Das weiß auch Capcom: Die Serie „wurde weltweit von Kritikern gefeiert und erreichte mit mehr als 5,3 Millionen Aufrufen in der ersten Woche weltweit den vierten Platz in der Kategorie „Shows | Englisch“ und in Japan sieben Tage in Folge einen Platz unter den Top 10.“ Bei SteamDB sind die Zusammenhänge zwischen Anime und Spiel visualisiert: Im April, mit dem Start der Netflix-Serie, gingen die Spielerzahlen rasant nach oben.

