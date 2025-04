Ex-Nintendo-Chef scheint die Kostenpflicht der „Switch 2 Welcome Tour“ nicht zu mögen

Nintendo Switch 2 machte kürzlich nicht nur positive Schlagzeilen, sondern ließ Fans ebenso mit einem happigen Kostenpunkt von Konsole und Software schlucken. Auch der Umstand, dass die Switch 2 Welcome Tour kostenpflichtig ist, verärgerte die Leute.

Zu letzterem Thema meldete sich nun gewissermaßen der ehemalige US-Chef Reggie Fils-Aime über Twitter zu Wort. In seinem Beitrag erwähnt Fils-Aime die Switch 2 zwar nicht ausdrücklich, doch Zeitpunkt und Inhalt seiner Tweets machen recht deutlich, wie er zu dem Thema steht.

Fils-Aime veröffentlichte nämlich eine Reihe von Ausschnitten aus einem IGN-Videointerview über die von ihm initiierten Initiativen für Pack-in-Spiele. Sprich: Titel, die einer Konsole kostenfrei beiliegen. „Die Geschichte des Wii Sports-Pack-in …“ schreibt Fils-Aime und verlinkt auf einen Clip, in dem er klarstellt, dass die Entscheidung, Wii Sports der Wii-Konsole beizufügen, eine Initiative war, die von ihm ausging.

„Es wäre untertrieben zu sagen, dass Herr Miyamoto sich gewehrt hat“, so Fils-Aime im entsprechenden Interview. Er betont, dass seine Idee nicht überall auf Zustimmung stieß. „Ich habe Herrn Miyamoto dann erneut verärgert, indem ich vorgeschlagen habe, Wii Play mit der Wii-Fernbedienung zu bündeln“, sagt Fils-Aime in einem zweiten Clip. „Und auch damit war er nicht zufrieden.“

„Und die Ergebnisse“, erklärt Fils-Aime weiter, zusammen mit einem dritten Clip, der folgende Erinnerung von ihm selbst enthält: „In Amerika und Europa war Wii Sports im Wii-Angebot enthalten. In Japan war das nicht der Fall, was eine Art Testmarkt schuf. Und es war offensichtlich, dass Wii in den Märkten, in denen Wii Sports enthalten war, viel stärker zum Phänomen wurde, Wii Sports selbst wurde viel stärker zum Phänomen. Und wir haben die Wiimote tatsächlich mit Wii Play ausgeliefert, und ich glaube, es wurde die fünftmeistverkaufte Software in der Geschichte der Wii.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Nintendo