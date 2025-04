Wiederbelebt: Konami kramt 25 Jahre alte Marke pünktlich zum „Switch 2“-Launch heraus

Das Launch-Line-up für Nintendo Switch 2 füllt sich so langsam. In dieser Woche ist beispielsweise Sonic x Shadow Generations von SEGA neu daugekommen. Auch Konami steuert etwas am Launchday der Konsole bei und dabei hat man ganz tief in der Mottenkiste gekramt.

Oder kennt ihr noch Survival Kids? Die Neuauflage basiert auf dem ursprünglich 1999 für den Game Boy Color erschienenen Survival Kids, das in Europa unter dem Titel Stranded Kids veröffentlicht wurde. Nach mehreren Nachfolgern auf dem Nintendo DS unter dem Namen Lost in Blue und einem Wii-Ableger im Jahr 2008 war es lange still um die Reihe.

Nun feiert das Franchise mit einem modernen Koop-Ansatz sein Comeback. Ab sofort kann Survival Kids für Nintendo Switch 2 vorbestellt werden. Somit wissen wir jetzt auch: 49,99 Euro kostet die Wiederbelebung. Eine Handelsversion gibt es leider nicht.

Das erwartet euch in Survival Kids

In der neuen Version übernehmen Spielende die Rolle von vier Kindern, die nach dem Fund einer alten Karte auf einer geheimnisvollen Reise auf unkartierten Inseln stranden. Diese ruhen auf dem Rücken gigantischer Wal-Schildkröten-Kreaturen, den sogenannten Whurtles.

Um zu überleben, müssen Ressourcen gesammelt, Werkzeuge hergestellt und zahlreiche Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden. Das Spiel möchte die neuen Kommunikations- und Game-Sharing-Funktionen der Switch 2 voll ausnutzen. Gameplay könnt ihr euch im Ankündigungstrailer ansehen.

Bildmaterial: Survival Kids, Konami