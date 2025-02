Das war … Kalenderwoche 6/2025

Der Kampf von Nintendo gegen Scalper und die Zukunft von Xbox waren zwei der spannendsten Themen der Woche. Für Retro-Fans lohnt sich außerdem ein Blick auf die Neuankündigungen, aber auch sonst haben wir einige schöne Videos für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Scalper sind ein Ärgernis, nicht nur für echte Kunden, sondern auch die Verkäufer. Mit der Nintendo Switch 2 steht uns bald wieder ein begehrtes Produkt ins Haus, was die Problematik aktuell hält. Laut Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa ergreift man Maßnahmen gegen Scalper, insbesondere will man für ein ausreichendes Angebot sorgen.

Shawn Layden, ehemals bei PlayStation, hat sich einige Gedanken zur Zukunft von Xbox gemacht. So könnte Xbox den Weg von SEGA einschlagen. Schon jetzt erscheinen immer mehr Xbox-Titel für andere Plattformen. Aber ob man irgendwann wirklich auf eine eigene Konsole verzichten wird? Layden spricht bezüglich SEGA von einem Präzedenzfall.

Capcom hat Onimusha 2: Samurai’s Destiny (PS4, Switch, Xbox One, PC) angekündigt. Die Neuauflage soll in diesem Jahr erscheinen und natürlich Verbesserungen bieten. Umfang, Action und Wiederspielwert sollen nun besser sein. Tief gegraben hat Atari mit dem neuen Breakout Beyond (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) – das Original stammt aus dem Jahr 1976. Beim neuen Koop-RPG Cloudheim (PS5, Xbox Series, PC) haben sich einige Veteranen aus der Industrie zusammengefunden.

Einen neuen, frostigen Schauplatz sahen wir aus Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC), welcher entsprechend bevölkert ist. Des Weiteren gab es von den Capcom-Entwicklern auch einige Details zu Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC). Nächste Woche erscheint The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PS4, PS5, Switch, PC) hierzulande, der Eröffnungsfilm wärmt euch nochmals vor. Anfang März folgt dann das Cozy-Farming-Spiel Sugardew Island (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC). Den ersten Trailer sahen wir zum Shoot ’em up Sonic Wings Reunion (PS4, PS5, Switch, PC), womit die Reihe zurückkehrt. Mit einem Story-Trailer wartete Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) auf.

Ein weiteres Mal hat Progress Orders (Switch, PC) seine Vorzüge gezeigt, es handelt sich um ein Fantasy-RPG. Die Entwickler des Soulslike WUCHANG: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC) haben uns in die düstere Welt mitgenommen. Bereits nächste Woche erscheint der Pixel-Shooter Snezhinka (PS5, Switch, Xbox Series, PC) auch noch für Konsolen. Ein Update zu Lollipop Chainsaw RePOP (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) hat endlich den Fotomodus hinzugefügt. Alle Abonnenten von Nintendo Switch Online freuen sich in wenigen Tagen auf ein Wiedersehen mit Wario Land 4.