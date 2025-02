Ein Profi-Wrestler ist die Attraktion im neuen Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Sega hat einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii veröffentlicht, der erstmals den Piratenkönig Raymond Law zeigt. Die Figur wird von AEW-Profi-Wrestler Samoa Joe gespielt.

Im Trailer gibt der Piratenkönig einen Einblick in das Abenteuer, das Goro Majima und seine Crew erwartet, und deutet kommende Ereignisse in der Geschichte des Spiels an.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii begleitet Fanliebling Goro Majima auf seiner Reise über Land und Meer. Die Handlung spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth, als Majima auf einer einsamen Insel zwischen den Trümmern eines Schiffswracks erwacht.

Ohne Erinnerung an seinen eigenen Namen macht er sich auf den Weg über den Ozean, um Hinweise zu seiner verlorenen Identität zu finden. Begleitet wird er von einem Jungen namens Noah, der ihm das Leben gerettet hat. Schon bald geraten die beiden in einen Konflikt mit Halsabschneidern, modernen Piraten und anderen Schurken, die einem legendären Schatz nachjagen.

Der neueste Ableger der „Like a Dragon“-Reihe erscheint weltweit am 21. Februar 2025 für PlayStation, Xbox und PCs. Überzeugt? Dann sichert euch die Sammleredition bei Amazon* oder greift zur Vorbestellung der Standardversion.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio