Trails through Daybreak II präsentiert das Eröffnungsvideo mit dem neuen Titelsong

NIS America hat einen neuen Trailer zu The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II veröffentlicht, der das Eröffnungsvideo des Spiels zeigt. Der Trailer stellt außerdem den Titelsong Crimson Sin vor. Das JRPG erscheint am 14. Februar 2025 für PlayStation, Nintendo Switch sowie PCs über Steam, den Epic Games Store und GOG. Eine Deluxe Edition mit einigen Boni zum Normalpreis könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen.

In Trails through Daybreak II ist die Bedrohung durch die Mafiaorganisation Almata zwar vorüber, doch die Ruhe in der Republik Calvard währt nicht lange. Eine rätselhafte Mordserie mit einem blutroten Bestienwesen als zentraler Figur bringt verschiedene Fraktionen in Bewegung – sowohl diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, als auch jene, die aus dem Chaos Profit schlagen wollen.

Van Arkride, der Spriggan aus dem ersten Teil, wird in die Ereignisse verwickelt, als ihn ein unerwarteter Besucher aufsucht. Während neue und alte Gesichter zusammenkommen, entfaltet sich eine Geschichte voller Mysterien und Intrigen.

Zur Einstimmung auf die Veröffentlichung sind bereits zwei Demos für PlayStation 5 und PlayStation 4 im PlayStation Store verfügbar. Die „Story Demo“ erlaubt es, die Eröffnung des Spiels zu erleben, neue Bereiche von Edith zu erkunden und erste Hinweise auf die Handlung zu sammeln. Zudem lässt sich der Fortschritt in die Vollversion übertragen.

Die „Battle Demo“ hingegen versetzt Fans in den virtuellen Dungeon Märchen Garten, wo sie mit zwei unterschiedlichen Teams – bestehend aus bekannten und neuen Charakteren – die überarbeiteten Kampfmechaniken testen können, darunter EX Chains und Cross Charges.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, NIS America, Falcom