Eine Kultreihe kehrt nach 27 Jahren zurück: SUCCESS zeigt ersten Trailer zu Sonic Wings Reunion

Publisher SUCCESS Corporation und Entwickler Hamster Corporation haben einen neuen Trailer zum kommenden Shoot’em up Sonic Wings Reunion veröffentlicht. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass das Spiel neben PlayStation 5, Nintendo Switch, PC (Steam) und Arcades auch für PlayStation 4 erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist in Japan nach wie vor für den 29. Mai 2025 geplant. Unterstützt werden deutsche Sprachoptionen.

Die Reihe, die im Westen unter dem Namen „Aero Fighters“ bekannt ist, trägt in Japan den Titel Sonic Wings. Das neue Spiel ist der erste neue Teil der Serie seit Aero Fighters Assault, das 1997 veröffentlicht wurde. Die Entwicklung wird von ehemaligen Teammitgliedern betreut, darunter Chief Producer Shinya Nagatomo von SUCCESS Corporation.

Das Shoot ‚em up spielt in einer nicht näher definierten Zukunft, in der eine mysteriöse Organisation namens Fata Morgana mit mächtigen Superwaffen Städte auf der ganzen Welt angreift. Die internationale Rettungseinheit Project Blue, bestehend aus erfahrenen Piloten, stellt sich der Bedrohung. Fans können aus acht Charakteren wählen – darunter Mao Mao und Hien – und sich durch acht verschiedene Level kämpfen, die in realen Städten angesiedelt sind.

Das Spiel bietet lokalen Koop-Modus, bei dem sich auch die Dialoge der Charaktere verändern. Zudem gibt es verschiedene Sound-Modi, darunter den klassischen Soundtrack von Soshi Hosoi, einen komplett neu arrangierten Modus sowie den Mao Mao-Modus, in dem ein Song von Mao Mao als Hintergrundmusik gespielt wird.

Der neue Trailer gibt einen ersten Eindruck vom klassischen vertikal-scrollenden Arcade-Gameplay, das Fans der Serie lieben. Mit mehreren Schwierigkeitsgraden und modernen Features wie Achievements, Leaderboards und Cloud-Speicher möchte Sonic Wings Reunion sowohl Veteranen als auch neue SpielerInnen begeistern.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Wings Reunion, SUCCESS Corporation, Hamster Corporation