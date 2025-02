Neues Koop-RPG vermischt Zelda mit Crafting und Fenyx Rising und kommt von Fortnite-Machern

Noodle Cat Games hat mit Cloudheim ein neues kooperatives Action-RPG angekündigt, das eine Mischung aus Crafting und physikbasiertem Kampf bietet. Das Spiel soll 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Epic Games Store erscheinen.

Optisch und spielerisch erinnert Cloudheim an Zelda: Breath of the Wild, setzt jedoch stärker auf RPG-Mechaniken und kooperatives Gameplay. Auch Vergleiche mit Immortals: Fenyx Rising zieht unter anderem GameRant, da das Spiel ebenfalls auf eine Mischung aus Mythologie und Third-Person-Kampf mit Nah- und Fernkampfattacken setzt.

Die Story dreht sich um das Wiedervereinen getrennter Reiche, während SpielerInnen ihre Basis ausbauen und neue Fähigkeiten freischalten. In Cloudheim begebt ihr euch auf eine Reise durch eine farbenfrohe Fantasywelt, in der ihr mit bis zu drei Freunden spektakuläre, kombobasierte Kämpfe austragen könnt. Dabei nutzt ihr die zerstörbare Umgebungen zu eurem Vorteil, indem ihr beispielsweise Säulen auf Gegner stürzen lasst oder Feinde in Tornados zieht.

Schnelle Action, dynamisches Crafting

Cloudheim möchte schnelle Action mit dynamischem Crafting kombinieren, das es SpielerInnen ermöglicht, eine Vielzahl an Waffen, Ausrüstungen und Fähigkeiten in Echtzeit herzustellen, ohne dass Menüs den Spielfluss unterbrechen.

Die Erkundung der Spielwelt erfolgt von einer fliegenden Basis aus – Odin Shell, eine riesige uralte Schildkröte, die ein Fragment der Macht eines toten Gottes in sich trägt. Diese Basis dient nicht nur als Zufluchtsort, sondern kann auch erweitert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Welt von Cloudheim besteht aus verschiedenen Inseln und sich verändernden Dungeons, in denen Rätsel, herausfordernde Feinde und wertvolle Ressourcen warten. Neben menschlichen Verbündeten treffen SpielerInnen auch auf fantastische Kreaturen wie die Blins, den immer hungrigen Gnasher und den stacheligen, aber treuen Swordcupine, die sie auf ihrem Abenteuer begleiten.

Veteranen von BioWare und Epic

Bei Noodle Cat Games arbeiten übrigens Veteranen von Epic Games, Electronic Arts und BioWare, darunter ehemals führende Mitarbeitende an Fortnite, Star Wars: The Old Republic und Infinity Blade. Jetzt hat man wohl mal Bock aufetwas anderes. Das Geld stammt aus einer ersten Finanzierungsrunde mit Hiro Capital, unter anderem aber auch Krafton und dem Sony Innovation Fund.

Der Ankündigungstrailer:

via GameRant, Gematsu, Bildmaterial: Cloudheim, Noodle Cat Games