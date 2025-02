Entwickler hinter Onimusha: Way of the Sword teilen frische Infos zur Fortsetzung

Capcom hat die jüngste Spotlight-Ausgabe genutzt, um eine Handvoll neue Infos zum jüngst angekündigten Onimusha: Way of the Sword zu teilen. Neues Bildmaterial gab es dabei zwar leider nicht zu sehen; Produzent Akihito Kadowaki und Director Satoru Nihei erklären aber, womit Ihr im Zuge des neuen Serienableger rechnen dürft.

Demnach fokussiere man sich bei der Entwicklung auf drei Kernaspekte. Man möchte einprägsame Charaktere erschaffen; das gelte sowohl für den Protagonisten als auch seine Feinde. Gekämpft wird derweil in Kyoto – ein Schauplatz voll historischer Bewandtnis, und damit ideal als Setting für die Geschichte des Spiels. Und natürlich setzt man auch mit dem neuen Spiel auf „ultimative Schwertkampf-Action“.

Director Nihei fügt hinzu, dass man den Titel mit eigens angepassten Versionen realer Persönlichkeiten anreichern will. Das wäre nicht das erste Mal, bekämpften Onimusha-Fans zuvor bereits geschichtsträchtige Figuren wie einen dämonischen Oda Nobunaga.

Fans dürfen sich zudem auf blutige Kämpfe einstellen. Während der Trailer nämlich für einige Regionen darauf verzichtet, das Abtrennen von Körperteilen und Blut zu präsentieren, versichert man, dass diese Features selbstverständlich mit an Bord seien. Onimusha: Way of the Sword soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom