Like a Dragon: Infinite Wealth liefert euch ein wichtiges Feature wohl nur gegen 15 Euro Aufpreis

Mit Like a Dragon: Infinite Wealth geht die beliebte Yakuza-Serie schon in Kürze in die nächste Runde. Die ersten Vorschau-Eindrücke sind durchweg positiv, es scheint als stünde uns eine gelungene Weiterführung von Ichibans Geschichte ins Haus.

Nun gibt es aber doch Kritik. Die hat weniger mit dem Spiel als solchen als vielmehr mit seiner Veröffentlichungspolitik zu tun. Wie es scheint, ist nämlich der klassische „New Game +“-Modus nicht in der Standard-Version des Spiels enthalten. Möchtet ihr nach Beendigung von Ichibans neuem Abenteuer einen neuen Start mit Boni aus dem ersten Anlauf hinlegen, führt offenbar kein Weg an der Deluxe- oder Ultimate-Edition vorbei.

Der Modus scheint nämlich Teil des „Meister-Urlaubs-Pakets“ zu sein. Und den gibt es eben nur mit den aufgewerteten Editionen spendiert. Sprich: Ihr müsst mindestens 15 Euro mehr für die Deluxe Edition zahlen, um so an das Bundle zu gelangen. Das hat natürlich einen faden Beigeschmack, war besagter Modus bislang eigentlich durchweg kostenfrei als Teil der Standard-Versionen enthalten.

Dazu kommt, dass die offizielle Webseite recht vage in der Beschreibung bleibt, was denn eigentlich in besagtem Bundle enthalten ist. Es seien ein Bonus Dungeon, spezielle Sujimon, Resort-Gäste, Outfits „und mehr“. Da fällt dann auch der „New Game +“-Modus drunter, wie ein findiger Reddit-User durch Nachfrage bei SEGA herausgestellt hat.

via PCGamer, Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio