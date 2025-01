Heute beginnt die Anmeldung zum Netzwerk-Test von Elden Ring Nightreign

Fans von Elden Ring können sich auf ein neues Abenteuer freuen: Mit Elden Ring: Nightreign kündigte FromSoftware unlängst ein neues Spiel an. Spielerisch werden sich Fans aber umstellen müssen. Es handelt sich um ein Koop-Spin-off.

Spannend! Und noch spannender: Noch vor der Veröffentlichung wird ein Netzwerk-Test stattfinden, für den sich Fans ab heute um 15 Uhr deutscher Zeit anmelden können. Der Test selbst wird vom 14. bis 17. Februar 2025 durchgeführt und in drei Stunden langen Sitzungen abgehalten.

Die erste Session läuft am 14. Februar 2025 von 12:00 bis 15:00 Uhr deutscher Zeit – ein schöner Valentinstag für Fans. Am 15. Februar sind zwei Sessions geplant: die erste von 4:00 bis 7:00 Uhr und die zweite von 20:00 bis 23:00 Uhr. Am 16. Februar wird es wieder eine Sitzung von 12:00 bis 15:00 Uhr geben, und der Test endet mit einer Session am 17. Februar, die von 4:00 bis 7:00 Uhr stattfindet. Die Anmeldung ist hier möglich.

Elden Ring: Nightreign wird für PlayStation 5 und Xbox Series getestet, die finale Version erscheint jedoch auch für PCs via Steam sowie für PlayStation 4 und Xbox One. Laut der Beschreibung auf der offiziellen Website ist der Netzwerk-Test ein „vorbereitender Verifizierungstest, bei dem ausgewählte TestspielerInnen das Spiel noch voll dem eigentlichen Release ausprobieren können.“ Und weiter: „Das Online-System wird währenddessen verschiedenen technischen Prüfungen unterzogen, indem umfangreiche Netzwerkladetests durchgeführt werden.“

Das Spin-off unterscheidet sich in seiner Spielmechanik vom Hauptspiel. SpielerInnen müssen in Nightreign einen dreitägigen Tag-Nacht-Zyklus überstehen und dabei strategische Entscheidungen in Bezug auf Kämpfe und Erkundung treffen. Die Karten ändern sich dynamisch, während SpielerInnen stärker werden, um sich schließlich den herausfordernden Bossen zu stellen.

via Eurogamer, Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware