Heißes Gerücht: „Switch 2“ soll zwei große Xbox-Spiele bekommen, darunter ein Halo-Spiel

Ein heißes Eisen zum Freitag. Gerade ist so etwas wie Beruhigung in die Xbox-Community gekommen, da geht es heute wieder rund. Anlass sind neue Gerüchte um Portierungen von weiteren Xbox-Spielen. Diesmal steht nicht nur die PS5 im Fokus, sondern die weiterhin nicht vorgestellte Nintendo Switch 2.

Demnach sollen zwei große Xbox-Franchises ihren Weg auf die Nintendo Switch 2 finden. Laut Nate the Hate, einem einigermaßen verlässlichen Insider in der Gaming-Branche, sollen Halo: The Master Chief Collection und Microsoft Flight Simulator 2024 nicht nur für die Nintendo Switch 2, sondern auch für PlayStation 5 erscheinen.

Die Gerüchte um Halo sind dabei gar nicht so neu. Schon im Sommer 2024 erklärte Journalist Tom Warren, Microsoft würde an einem Remaster von Halo: Combat Evolved arbeiten und das Spiel würde auch für „rivalisierende Plattformen“ erscheinen. Tom Warren nannte damals konkret die PS5. Halo: Combat Evolved ist neben weiteren Spielen ein Teil der Halo: The Master Chief Collection. Content Creator Stealth40k erinnerte bei Twitter passenderweise daran, dass Nintendo einst auch Microsoft als einen der Partner ausgewiesen hat, mit denen man die Zusammenarbeit vertiefen möchte.

Die Halo-Sammlung und der Flight Simulator 2024 würden sich einreihen in eine ganze Reihe von Spielen der Xbox Game Studios, die zuletzt portiert wurden oder gleich für mehrere Plattformen geplant waren. Schlagzeilen machten Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded sowie die nahende Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PS5.

Nate the Hate liegt gewiss auch nicht immer richtig, putzte seine Reputation aber zuletzt mit den Berichten um eine frühzeitige PS5-Version von Indiana Jones und der Große Kreis heraus, die wenig später offiziell wurde. Zuletzt behauptete Nate the Hate, Kirby: Planet Robobot würde 2025 für Nintendo Switch erscheinen. Daran wird er sich ebenfalls messen lassen müssen.

via VGC, Nintendo Everything, Bildmaterial: Halo: The Master Chief Collection, Xbox Game Studios