Jetzt ist es soweit: Ein Halo-Spiel soll angeblich für PlayStation erscheinen

Am Wochenende findet das Xbox Games Showcase statt und viele Xbox-Fans wollen sich gern darauf freuen. Es war eine Berg- und Talfahrt in den letzten Wochen und Monaten, für viele Xbox-Fans eher eine Talfahrt.

Vielleicht eignet sich ja das Xbox Games Showcase am Wochenende, um gut gelaunt in die Zukunft zu blicken? Da dürften die Meinungen nach dem heutigen Bericht von Tom Warren (The Verge) auch gespalten sein.

Wie der insbesondere in Microsoft-Dingen stets gut informierte Tom Warren in seinem neuesten Blog schreibt, würde Microsoft derzeit an einem Remaster von Halo: Combat Evolved arbeiten. Das Projekt sei derzeit noch in einem frühen Stadium.

Bereits jetzt macht man sich bei Microsoft aber Gedanken darüber, das Spiel dann auch für „rivalisierende Plattformen“ zu veröffentlichen. Tom Warren nennt hier konkret die PlayStation 5. Mit einer Ankündigung der Neuauflage rechnet er allerdings nicht beim Showcase am Wochenende, dafür sei es noch zu früh.

Project Latitude

Die Veröffentlichung von Spielen, die einst exklusiv im Xbox-Kosmos stattfanden, hat in den letzten Monaten viele Fans beschäftigt. Seitdem sind Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush und Sea of Thieves für Switch oder PlayStation erschienen. Ein Gerücht besagt, dass auch Hellblade II dafür zukünftig infrage kommt.

Die Pläne dazu (und zu mehr) nennt man intern „Latitude“ und die Grenzen sind schwimmend. Innerhalb des Unternehmens gäbe es zwar „Debatten und Unbehagen“, aber Microsoft dränge angeblich darauf, dass es keine „rote Linie“ gibt.

Das ist Halo: Combat Evolved

Halo: Kampf um die Zukunft (so der deutsche Titel) erschien 2001 exklusiv für Xbox und begründete die Halo-Reihe von Bungie Studios. Es gilt bis heute als eine der Referenzen des Genres. Eine Neuauflage gab es bereits für Xbox 360 und als Teil der Master Chief Collection. Welche Gestalt die Neuauflage haben soll, die heute diskutiert wird, bleibt deshalb abzuwarten.

Bildmaterial: Halo: Combat Evolved, Xbox Game Studios, Mobygames