Berichten zufolge legt Nintendo 2025 einen weiteren 3DS-Klassiker für die Switch neu auf

Es ist kein Geheimnis, dass Nintendo seit Monaten die Ressourcen verschiebt. Gleichzeitig möchte man die Switch aber weiter mit Software beliefern – die Lösung: Neuauflagen. Neben alten Wii- und Wii-U-Games bediente man sich in der Vergangenheit auch am 3DS-Vermächtnis. Unter anderem Luigi’s Mansion 2 erlebte eine Neuauflage.

Neue Gerüchte deuten jetzt darauf hin, dass Nintendo im kommenden Jahr eine Portierung von Kirby: Planet Robobot für Nintendo Switch plant. Gleichzeitig verdichten sich Spekulationen über die Enthüllung und Veröffentlichung der nächsten Konsolengeneration, häufig als „Switch 2“ bezeichnet.

Kirby: Planet Robobot für Switch in Planung?

Laut dem bekannten Insider Nate the Hate soll der 2016 für Nintendo 3DS erschienene Titel Kirby: Planet Robobot im kommenden Jahr den Sprung auf die Switch schaffen. Nate the Hate liegt gewiss auch nicht immer richtig, putzte seine Reputation aber zuletzt mit den Berichten um eine frühzeitige PS5-Version von Indiana Jones und der Große Kreis heraus, die wenig später offiziell wurde.

In dem Action-Plattformer Kirby: Planet Robobot nutzt Kirby den sogenannten Robobot-Anzug, um Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen. Das Spiel wurde seinerzeit für seine abwechslungsreichen Level und das innovative Gameplay gelobt. Es bleibt unklar, ob es sich bei der Switch-Version um eine einfache HD-Portierung handelt oder ob zusätzliche Inhalte geplant sind.

Switch 2: Enthüllung und Veröffentlichung rücken näher

Die Gerüchte zur Switch 2 kommen ebenfalls von Nate the Hate, der in einem Podcast davon sprach, dass Nintendo die neue Konsole zwischen Ende Januar und Anfang Februar 2025 offiziell ankündigen könnte. Das ist allerdings kein wirklich heißer Tipp, schließlich machte Nintendo bereits offiziell, die Konsole vor Ablauf des Geschäftsjahres (Ende März 2025) vorzustellen. Nintendo stellt die nächsten Quartalszahlen am 4. Februar 2025 vor – auch das passt gut in den Zeitrahmen.

Die Veröffentlichung sei laut Nate the Hate für Mai oder Juni 2025 geplant. Ein Event im Mai soll die neue Hardware präsentieren, was im Einklang mit früheren Berichten steht. Weitere Hinweise stammen aus der Industrie: In den letzten Tagen sind Zubehör-Teile wie Tragetaschen und Schutzfolien für die „Switch 2“ bei chinesischen Händlern aufgetaucht.

via Nintendo Everything, VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft