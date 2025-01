Es gibt endlich erste Details zur Tauschfunktion von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket

Für den Januar hat uns The Pokémon Company den Start der Tauschfunktion im Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket versprochen. Die Wortwahl bei der ersten Ankündigung, die Gerüchte vorab und der gesunde Menschenverstand ließen vermuten, dass die Tauschfunktion mit einigen Einschränkungen daherkommt.

Jetzt bringt The Pokémon Company endlich Klarheit in die Sache. Wie man in einem neuen Brief an die Fans bekannt gab, geht die Tauschfunktion wie versprochen noch in diesem Monat an den Start. Die Einschränkungen innerhalb der Funktion gibt es tatsächlich. Und weitere, aufregende Neuigkeiten.

Zunächst zur Tauschfunktion: Freunde werden damit Karten derselben Seltenheit miteinander tauschen können. Dabei sind nur bestimmte Karten aus „Unschlagbare Gene“ und „Mysteriöse Insel“ zugelassen. Man plant, das Roster der tauschbaren Karten nach und nach zu erweitern. Zugelassen zum Tausch sind nur Karten der Seltenheit ♢1−♢4 sowie ︎☆1.

In einem Folgetweet ergänzt man in den sozialen Medien: „Vielen Dank an alle für Ihre sofortigen Gedanken zu diesem Thema! Ihre Bedenken werden berücksichtigt. Sobald diese Funktion verfügbar ist, möchte ich alle einladen, sie auszuprobieren und Feedback zu geben. Auf diese Weise kann sich das Spiel auf eine für alle angenehme Weise weiterentwickeln.“

Darüber hinaus ist der Tausch an den Verbrauch von „Items“ gekoppelt. Welche genau, das konkretisiert der Brief nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass Funkelstaub verbraucht wird. Für seltene Karten dann entsprechend mehr. Einen konkreten Termin für den Start der Tauschfunktion gibt es heute nach wie vor nicht.

Dafür eine weitere Neuigkeit: Ebenfalls noch in diesem Monat will man das nächste Boosterpack an den Start bringen. Weitere Details sollen in Kürze folgen.

via TPC, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.