Action-Platformer aus „Game Boy Advance“-Zeiten von Konami feiert Rückkehr im Februar

Konami hat bekannt gegeben, dass der Retro-Action-Platformer Ninja Five-O (hier bekannt als Ninja Cop) am 25. Februar 2025 für Nintendo Switch, PlayStation und PC via Steam erscheinen wird. Das Spiel wurde ursprünglich 2003 für den Game Boy Advance veröffentlicht und erhält nun eine Neuauflage mit modernen Verbesserungen.

In Ninja Five-O übernehmen SpielerInnen die Rolle von Joe Osugi, einem Ninja-Detektiv in Zipangu City. Seine Aufgabe ist es, eine kriminelle Organisation zu zerschlagen, die von mythischen Masken beeinflusst wird und für Verbrechen wie Zugentführungen und Banküberfälle verantwortlich ist. Osugi setzt verschiedene Ninjutsu-Techniken ein, darunter Schwertangriffe, Shuriken und den „Kaginawa Wire“, mit dem er sich an Wänden entlangschwingen und Überraschungsangriffe ausführen kann.

Die Neuauflage bringt einige moderne „Quality of Life“-Verbesserungen mit sich. Dazu gehören ein „Time Trial“-Modus, in dem bereits absolvierte Level erneut unter Zeitdruck gespielt werden können, sowie die Möglichkeit, den Fortschritt jederzeit zu speichern und zu laden. Zudem gibt es eine Rückspulfunktion, mit der schwierige Passagen erleichtert werden.

Die Wiederveröffentlichung von Ninja Five-O wurde bereits im Februar 2024 angekündigt. Der Titel nutzt die Carbon Engine von Limited Run Games, die für die Umsetzung klassischer Spiele auf moderne Plattformen bekannt ist. Neben der digitalen Veröffentlichung sollen auch physische Versionen über Limited Run Games erscheinen, konkrete Details dazu stehen allerdings noch aus.

Ninja Five-O reiht sich in die jüngste Welle von Retro-Revivals bei Konami ein, zu denen auch Felix the Cat und Rocket Knight Adventures: Re-Sparked gehören. Der Titel wird am 25. Februar 2025 erscheinen, digitale Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Den ursprünglichen Ankündigungstrailer seht ihr hier.

Bildmaterial: Ninja Five-O, Konami, Limited Run Games