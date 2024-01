Felix the Cat: Konami kündigt Spielsammlung für aktuelle Konsolen an

Konami hat Felix the Cat angekündigt, eine Sammlung von zwei klassischen „Felix the Cat“-Titeln für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch, die in der Carbon Engine von Limited Run Games laufen. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht bekannt gegeben.

Physische Standard- und Classic-Editionen werden auch über Limited Run Games erhältlich sein. Vorbestellungen beginnen am 9. Februar und enden am 10. März.

Standard-Edition (PS5, PS4, Switch)

Physische Kopie „Felix the Cat“-Bundles mit dem „Nintendo Entertainment System“-Titel von 1992 und dem gleichnamigen „Game Boy“-Titel von 1993

Classic Edition (PS5, PS4, Switch)

Physische Kopie „Felix the Cat“-Bundles mit dem „Nintendo Entertainment System“-Titel von 1992 und dem gleichnamigen „Game Boy“-Titel von 1993

Physischer CD-Soundtrack mit Originalmusik aus den „Felix the Cat“-Titeln

Wendeplakat

Verpackung inspiriert von der Original-Release-Box von Felix the Cat für das Nintendo Entertainment System

Nachfolgend ein Überblick über die Sammlung (via Konami):

Seit seinem Debüt im Jahr 1919 gilt Felix the Cat als Ikone der Popkultur. Seit fast 105 Jahren sind Fans in Film, Fernsehen und Gaming von Felix‘ verspieltem und fantasievollem Geist fasziniert. Jetzt kehren die 8-Bit-Abenteuer von Felix the Cat zurück, damit neue Zielgruppen sie entdecken und Generationen von Fans sie gemeinsam genießen können. Diese Veröffentlichung enthält sowohl den klassischen ‚Nintendo Entertainment System‘-Titel als auch den ‚Game Boy‘-Titel, der ein Jahr später veröffentlicht wurde. Durch Carbon Engine und etwas Hilfe von Felix‘ Magic Bag of Tricks bringen neue Funktionen für die Titel, darunter Speicherstände und andere Quality-of-Life-Anpassungen, sie in die moderne Ära des Gamings.

