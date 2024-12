Vielleicht der nächste Rechtsstreit: NetEase bezichtigt Hoyoverse der Urheberrechtsverletzung

Nachdem Nintendo und The Pokémon Company in diesem Jahr Schlagzeilen mit ihrem Rechtsstreit gegen Palworld-Entwickler Pocketpair gemacht hatten, winkt nun die potenziell nächste große juristische Auseinandersetzung im Videospielsektor. Und nein, es geht (noch nicht) um „Horizon-Klon“ Light of Motiram.

NetEase kommentierte auf der offiziellen Seite zum hauseigenen rundenbasierten Strategie-Spiel Onmyoji, dass man erwägen würde, wegen der einer angeblichen Urheberrechtsverletzung rechtliche Schritte gegen Genshin-Impact- und Zenless-Zone-Zero-Studio HoYoVerse einzuleiten.

Das Unternehmen habe den Behörden die erforderlichen Beweise übergeben, die den Fall untersuchen werden. Sollte die Grundlage gegeben sein, soll es zum Rechtsstreit mit Hoyoverse vor Gericht kommen.

Der Beitrag erschien am 4. Dezember 2024 im Kommentarbereich eines weiteren Beitrags, in dem es um das Design von Onmyoji ging. NetEase erklärt, dass es viel Arbeit in die Ausarbeitung einer berührenden Geschichte steckt. Die Schaffung liebenswerter und gut gestalteter Charaktere trage dazu bei, SpielerInnen in ihre Welt zu ziehen.

Gleichwohl: Dass es bei der Vielzahl an Anime-Charakteren, welche nicht nur einzelne Spiele bevölkern, sondern ein inzwischen ganzes Genre an Free-to-Play-Gachas, in welchen diese Charaktere eben auch der Fokus sind, nicht irgendwann hier und da auch zu Ähnlichkeiten kommt, war wohl nicht auszuschließen. Man darf gespannt sein.

Die Notiz schließt mit der Ankündigung, dass SpielerInnen zwischen dem 11. und 17. Dezember 2024 einen kostenlosen Tsukiyomi-Skin sowie Testversionen für SSR Tsukiyomi und Jinkougyou erhalten können. Diese Ankündigung ist wahrscheinlich der Grund, warum NetEase im Kommentarbereich erwähnte, dass es rechtliche Schritte einleitet.

Kurz nachdem Hoyoverse den Trailer „Soloist“ für Sonntag – die neueste Figur in Honkai: Star Rail – gepostet hatte, wiesen Fans auf frappierende Ähnlichkeiten zwischen diesem und einem Trailer für Jinkougyou von Onmyoji hin. Da es sich um eine laufende Untersuchung handelt, wird die Zeit zeigen, ob NetEase Hoyoverse wegen Urheberrechtsverletzung verklagen kann.

via Siliconera, Bildmaterial: Onmyoji, NetEase