Der Pokémon-Festtagskalender bietet die tägliche Portion Pokémon zum Start in den Tag

Weihnachten steht vor der Tür und für einen Adventskalender kommt der Bericht zum Pokémon-Adventskalender 2024 wahrscheinlich zu spät. Auf der anderen Seite … die enthaltenen Karten und Goodies verfallen nicht und jeder Monat hat mindestens 25 Tage, also wieso nicht mal etwas ganz verrücktes wagen?

Den Festtagskalender, so nennt ihn The Pokémon Company offiziell, gibt es schon seit einigen Jahren und er ist im November oftmals vergriffen. Pokémon-Fans schätzen den Kalender und seinen Inhalt, der sich in der Tat sehen lassen kann.

Hinter den 25 Türchen garantiert acht holografische Pokémon-Karten, die jeweils mit einem Stempel als Zeichen ihrer Herkunft versehen sind. Dabei handelt es sich um eine kleine Schneeflocke. Das ist ein übliches Merkmal für Promo- oder Event-Karten und zeichnet sie als seltener aus.

The Pokémon Company hat uns zum Anlass dieses Artikels einen Kalender zur Verfügung gestellt. Inzwischen haben wir zwei Wochen lang Türchen geöffnet und der Kalender ist natürlich das Highlight am morgendlichen Familientisch. Neben Karten in Funpacks und Boosterpacks gibt es auch Sticker, einen Anhänger und Spielmünzen!

Besondere Freude kommt bei Boosterpacks auf, denn die erhalten immerhin zehn Karten. Sieben Funpacks (hier sind drei Karten enthalten) teilen sich unter anderem auf Gewalten der Zeit und Maskerade im Zwielicht auf. Fünf Boosterpacks gibt es, die unter anderem aus Verlorener Ursprung und Strahlende Sterne stammen.

Die acht holografischen Karten sind Reprints aus „Karmesin & Purpur“, aber eben holografisch und natürlich mit besagtem Schneeflocke-Symbol. Die Illustrationen bieten winterliche Artworks von Pikachu, Baojian und Co. Insgesamt sind 71 Pokémon-Sammelkarten enthalten.

Für Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels ist der Festtagskalender gewiss eine gelungene Möglichkeit, den Dezember mit einer täglichen Portion Pokémon zu starten. Neben den Spielkarten sorgen zusätzliche Inhalte wie Sticker und Anhänger für Abwechslung und Freude in der Adventszeit. Aktuell ist der Festtagskalender bei Amazon* um 6 Prozent reduziert. Es ist nie zu spät, Booster zu öffnen … und wieso gibt es eigentlich keinen Pokémon-Jahreskalender?

Bildmaterial: The Pokémon Company