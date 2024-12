„Ein neues FromSoftware“ – Miyazaki bestätigt mehrere Spiele über verschiedene Genres hinweg

FromSoftware ist für viele Fans untrennbar mit Souls verbunden und das haben sich die Schöpfer des Genres gewiss auch hart erarbeitet. Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring gehen auf das Konto von FromSoftware.

Aber hin und wieder erinnert man daran, dass man nicht nur Souls-Schöpfer ist. Allen voran betreibt man mit Armored Core noch eine beliebte Mecha-Reihe und auch sonst ist man um Genre-Ausflüchte nicht verlegen, auch wenn die angesichts des erdrückenden Erfolgs der Souls-Spiele schon weiter zurückliegen.

Doch die FromSoftware-Zukunft könnte bunt werden. Gerade war Hidetaka Miyazaki bei einem Interview mit Game Watch am Rande der Verleihung der PlayStation Partner Awards 2024 und verriet dort, dass FromSoftware mehrere Projekte verschiedener Genres in Arbeit habe.

„Wir haben mehrere Projekte in verschiedenen Genres in Arbeit“, so der Souls-Director, aber auch Präsident und CEO von FromSoftware. „Es gibt Titel, bei denen ich Regie führe, und Titel, bei denen andere Regie führen. In dieser Hinsicht denke ich, dass wir Ihnen ein neues FromSoftware auf verschiedene Weise präsentieren können, also freuen Sie sich darauf.“

Das wird sicherlich interessant. Interessant wird auch, was aus den Kaufabsichten von Sony Interactive Entertainment wird. FromSoftware ist eine Tochter von Kadokawa Corporation und der japanische Medienkonzern hatte nach ersten Gerüchten bestätigt, dass Sony ein Übernahmeangebot abgegeben hat.

via Gematsu, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware